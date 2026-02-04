Σε πιο αυστηρό πλαίσιο περνά φέτος το καθεστώς για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πλέον, δεν αρκεί να καθαρίσουν το οικόπεδό τους, αλλά οφείλουν να το κάνουν εντός νέου, συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να δηλώσουν την ενέργεια αυτή και να μπορούν να αποδείξουν ότι ο καθαρισμός ήταν πλήρης, όπως ορίζει η Πυροσβεστική Διάταξη του 2024.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα

Από φέτος, ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός διμήνου, από 1η Απριλίου έως 31 Μαΐου, με δυνατότητα παράτασης μόνο με υπουργική απόφαση.

Επίσης, αλλάζει και η προθεσμία δήλωσης καθαρισμού. Μέχρι σήμερα, η δήλωση λειτουργούσε συχνά συμπληρωματικά και χωρίς σαφές καταληκτικό όριο, πλέον προβλέπεται έως 15 Ιουνίου κάθε έτους, με την ΠΟΜΙΔΑ να ζητά η προθεσμία αυτή να μετατεθεί στις 30 Ιουνίου, ώστε να συμβαδίζει με την πραγματική δυνατότητα ολοκλήρωσης εργασιών και αποκομιδής υπολειμμάτων.

Αλλαγές έρχονται και στα πρόστιμα. Μέχρι σήμερα, το πρόστιμο για μη καθαρισμό ανερχόταν σε 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ.

Από το 2026, το πρόστιμο διπλασιάζεται και διαμορφώνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, διατηρώντας ίδιο το ελάχιστο ποσό, γεγονός που αυξάνει αισθητά τη συνολική επιβάρυνση για μεσαία και μεγάλα οικόπεδα.

Την ίδια στιγμή, αλλάζει το καθεστώς για τη μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού. Το πρόστιμο, που μέχρι σήμερα μπορούσε να φτάσει τα 1.000 ευρώ, μειώνεται μεν, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με την πραγματική κατάσταση του οικοπέδου. Αν δεν έχει γίνει καθαρισμός, το πρόστιμο ορίζεται στα 500 ευρώ, ενώ αν ο καθαρισμός έχει γίνει, αλλά δε δηλώθηκε, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

Η ΠΟΜΙΔΑ

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται η δραστική μείωση των προστίμων για τη μη υποβολή δήλωσης, καθώς –όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία– διορθώνεται μια προηγούμενη, «απολύτως παράλογη» πρόβλεψη, ειδικά στις περιπτώσεις που ο καθαρισμός έχει ήδη γίνει.

Παρά τις βελτιώσεις, η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι παραμένουν ανεπίλυτα βασικά προβλήματα.

Μεταξύ αυτών, η αποκομιδή των υπολειμμάτων καθαρισμού, η οποία στην πράξη πραγματοποιείται από τους δήμους, αλλά δεν περιλαμβάνεται ρητά στις υποχρεώσεις τους, καθώς και η ανάγκη εξορθολογισμού του τι ακριβώς συνιστά «καθαρισμό», όπως αυτός ορίζεται στην ισχύουσα πυροσβεστική νομοθεσία.

Πηγή: OT.gr