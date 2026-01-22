Την αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβιάσεις των Κανόνων Ασφαλείας, τόσο στον διαχειριστή υποδομής όσο και στη σιδηροδρομική επιχείρηση – στην περίπτωση της τραγωδίας των Τεμπών σε ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) και Hellenic Train, ζητούν με επιστολή τους προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, οι εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Όπως διευκρινίζει, μιλώντας στο ΒΗΜΑ, η πρόεδρος της Αρχής, Γεωργία Αϋφαντοπούλου, η απόφαση για αναπροσαρμογή – προς τα πάνω – των προστίμων, έχει ληφθεί από τις 8 Ιανουαρίου. Σήμερα, Πέμπτη, εστάλη επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό, με τη συγκεκριμένη πρόταση, δεδομένου ότι τα πρόστιμα που, βάσει νόμου, μπορούν να επιβληθούν, αν και διοικητικά, είναι μικρά.

77 σταθμάρχες με ελλιπή εκπαίδευση

Αμέσως μετά το δυστύχημα των Τεμπών η τότε διοίκηση της ΡΑΣ αποφάσισε τη διενέργεια αυτεπάγγελτου ελέγχου σε βάρος του Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) και της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης (Hellenic Train) για παραβιάσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (παραβιάσεις Σχεδίου Διαχείρισης Ασφάλειας και Γενικού Κανονισμού Κίνησης). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου η αρμόδια για τον έλεγχο Μονάδα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και Διαλειτουργικότητας (Μ.Α.Σ.Δ.) της ΡΑΣ κατέληξε σε δύο πορίσματα εκ των οποίων το πρώτο αφορούσε την εκπαίδευση 77 σταθμαρχών και διαπίστωνε σοβαρές πλημμέλειες, για τις οποίες η ΡΑΣ επέβαλε προσωρινά μέτρα, ενώ το δεύτερο αφορούσε παραβιάσεις από τον ΟΣΕ και την Hellenic Train κατά το κρίσιμο διάστημα που προηγήθηκε του δυστυχήματος. Και τα δύο πορίσματα εισηγήθηκαν την επιβολή κυρώσεων στον ΟΣΕ και στην Hellenic Train. Ωστόσο, αν και κινήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες επιβολής, οι κυρώσεις αυτές ουδέποτε επιβλήθηκαν.

Άνω του 1 εκατ. στον ΟΣΕ

Η νέα διοίκηση, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιούλιο του 2025, εξέδωσε δύο αποφάσεις. Με την πρώτη (Νοέμβριος 2025) επιβλήθηκε πρόστιμο 1.040.000 ευρώ στον ΟΣΕ για την παραβίαση των προσωρινών μέτρων (σ.σ. να περάσουν από επανεκπαίδευση οι 77 σταθμάρχες), ενώ με τη δεύτερη (Ιανουάριος 2026) επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 140.000 ευρώ στον ΟΣΕ, και πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ στην Hellenic Train.

«Τρεις εβδομάδες μετά τη σύσταση, οι αρμόδιοι της ΡΑΣ έκαναν επανέλεγχο στον ΟΣΕ, αναφορικά με την εκπαίδευση των σταθμαρχών και διαπίστωσαν ότι δεν είχε προχωρήσει κάτι από τα συμφωνηθέντα. Γι’ αυτό επιβλήθηκε και το πρόστιμο», τονίζει η κυρία Αϋφαντοπούλου.

Και τα δύο πορίσματα απεστάλησαν στην αρμόδια ανακριτική υπάλληλο, η οποία διερευνά κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα Λάρισας τις ενέργειες του ΟΣΕ, της Hellenic Train και της ΡΑΣ μετά το δυστύχημα των Τεμπών έως σήμερα. «Συνεπώς ανοικτή δικογραφία υπάρχει για την αξιοποίηση των σχετικών αποφάσεων της Αρχής», σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΡΑΣ.

Σημειώνεται ότι το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει η ΡΑΣ είναι τα μέγιστα προβλεπόμενα από τον νόμο, πλην όμως διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις δεν συσχετίζονται με την βαρύτητα των επιπτώσεων του δυστυχήματος. «Στην μόνη πρόβλεψη του νόμου που η βαρύτητα της παραβίασης μπορεί να συνεκτιμηθεί», αναφέρεται, «η Αρχή επέβαλε την ανώτατη επιτρεπτή χρηματική κύρωση που επιτρέπει ο νόμος».