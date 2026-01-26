Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ και τσουχτερά πρόστιμα. Η Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις που δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Τσουχτερά πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Κυρώσεις επιβάλλονται και στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των σχετικών λογισμικών. Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και σε 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ενώ για τις εταιρείες παροχής και υποστήριξης λογισμικού προβλέπονται ακόμη και κυρώσεις που φθάνουν έως την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Μείωση κατά 50% προβλέπεται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

20.000 ευρώ σε επιχείρηση

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, επειδή δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Η επιχείρηση υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη περιστατικά εκτός του ελέγχου της, όπως τεχνικές δυσλειτουργίες και αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης. Ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε και η επιχείρηση κλήθηκε να καταβάλλει το πρόστιμο.

Οι πληρωμές με IRIS

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2025 οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS ενώ από τις 15 Ιανουαρίου 2026 αυξήθηκαν τα ημερήσια όρια συναλλαγών από 500 σε 1.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και έως 1.000 ευρώ για πληρωμές σε επαγγελματίες.

Το σύστημα επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω QR code ή mobile banking, με τα δεδομένα να διαβιβάζονται στη φορολογική διοίκηση σε πραγματικό χρόνο.

Οι έλεγχοι

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης οι έλεγχοι επικεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία:

Αν η ταμειακή (ΦΗΜ) είναι δηλωμένη, ενεργή και αν είναι νόμιμη και συμβατή και με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών.

Αν το POS είναι συνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή έτσι ώστε η πληρωμή με κάρτα να «κλειδώνει» το ποσό της απόδειξης.

Αν οι συναλλαγές διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.

Αν τα δεδομένα της συναλλαγής που περνάνε στο POS εμφανίζονται αυτόματα και στον ΦΗΜ και στο myDATA η αν υπάρχει παράκαμψη.