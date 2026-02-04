Τον Δεκέμβριο του 2025 η ΕΕ, κατ΄απαίτηση των αυτοκινητοβιομηχανιών και εν μέσω της «τέλειας καταιγίδας» σε επίπεδο γεωπολιτικής και εμπορικών σχέσεων, αποφάσισε να αναθεωρήσει τους στόχους της «διάσημης» πολιτικής του 2035, επιτρέποντας ουσιαστικά την εξέλιξη και τη διάθεση αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και μετά την συγκεκριμένη χρονολογία η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για τους θερμικούς κινητήρες.

Τυπικά, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Κομισιόν, προβλέπεται, με ορίζοντα το 2035, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 90% (αντί 100%) του στόλου αυτοκινήτων σε σχέση με τις εκπομπές που προβλέπονταν για το 2021.

Εφόσον η παραπάνω πρόταση εγκριθεί τελικά από Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται, οι εκτιμήσεις της Transport & Environment, της ανεξάρτητης ΜΚΟ που αποτελεί το πράσινο λόμπι των Βρυξελλών και δραστηριοποιείται στην προαγωγή των «καθαρών» μεταφορών, αναφέρουν ότι η παραπάνω στροφή θα επιφέρει καίριο πλήγμα στην ηλεκτροκίνηση, περιορίζοντας τις πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων μετά το 2035 στο 85% των συνολικών ταξινομήσεων (στο πιο ευοίωνο σενάριο)–αντί του αρχικού 100%. Στο δυσοίωνο το περιβάλλον σενάριο, σύμφωνα με την Transport & Environment τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα μπορούν να αποτελούν μόνο το ήμισυ του ευρωπαϊκού στόλου έως το 2035.

Η Transport & Environment σημειώνει ότι η αλλαγή πλεύσης στην ευρωπαϊκή πολιτική συνιστά την μεγαλύτερη υποχώρηση σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2050, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα επιτρέψει στο διηνεκές την πώληση αυτοκινήτων με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα την στιγμή που οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν σθεναρά στις EV τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την «άλλη πλευρά» πάντως, η χαλάρωση της πολιτικής σε σχέση με την αμιγή ηλεκτροκίνηση σημαίνει την εξοικονόμηση πόρων έως 2,1 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, πόροι που δυνητικά θα μπορούσαν να ενισχύσουν την καινοτομία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρ΄όλα αυτά στην σχετική έκθεση που δημοσίευσε η T&E αναφέρει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούσαν να εξακολουθούν να διαθέτουν ποσοστό μεταξύ 5% -50% «συμβατικών» αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035.

Η απόκλιση στα ποσοστά εξηγείται από το κατά πόσο ένας κατασκευαστής θα επιλέξει να εξελίσσει οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή plug-in υβριδικής τεχνολογίας με εκτεταμένη ηλεκτρική αυτονομία. Υπενθυμίζεται ότι τα δεύτερα αντιμετωπίζονται διαφορετικά, πιο θετικά πλέον από τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε παρά τις αυστηρότερες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εν ισχύι από 1/1/26.

Σύμφωνα με την T&E πάντως το επικρατέστερο σενάριο είναι να διατίθενται ένα ποσοστό 15%, αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και ορισμένων plug-in υβριδικών μετά το 2035.