Γνωστός για το ξεχωριστό του χιούμορ και την αυθεντική του σύνδεση με το κοινό, ο Angelo Tsarouchas αντλεί έμπνευση από τις εμπειρίες του ελληνισμού της διασποράς, παρουσιάζοντας μια PG-friendly stand-up comedy, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στον Καναδά από Έλληνες γονείς, ο Angelo Tsarouchas έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κωμικό ύφος, βασισμένο στις εμπειρίες του ελληνισμού του εξωτερικού, στις οικογενειακές παραδόσεις, στις πολιτισμικές αντιθέσεις και στις μικρές καθημερινές αλήθειες που ενώνουν τις γενιές.

Η καριέρα του περιλαμβάνει συμμετοχές σε μερικές από τις πιο σημαντικές ελληνικές και ομογενειακές διοργανώσεις παγκοσμίως. Έχει εμφανιστεί στα Gabby Awards της Greek America Foundation στο ιστορικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στο Greek Orthodox Folk Dance & Choral Festival (FDF) μπροστά σε χιλιάδες θεατές, καθώς και στο Los Angeles Greek Film Festival, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της δουλειάς του.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Σάκης Ρουβάς και η Μαρινέλλα, γεφυρώνοντας με μοναδικό τρόπο τον χώρο της κωμωδίας με αυτόν της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Οι δύο παραστάσεις στο Θέατρο Embassy θα έχουν γέλιο για όλους. Με το μοναδικό του ταλέντο και τη χαρακτηριστική του οπτική, ο Angelo Tsarouchas υπόσχεται δύο βραδιές γεμάτες γέλιο και αγαπημένες αναμνήσεις.

INFO: ANGELO TSAROUCHAS DIASPORA TOUR – Stand Up Comedy, Embassy Theater, Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα 106 73, Κολωνάκι, 9 – 10 Φεβρουαρίου 2026. Πληροφορίες: www.a-th.gr

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «ANGELO TSAROUCHAS- DIASPORA TOUR» από το InTickets.