Οι πολίτες σε Βουλγαρία και Ελλάδα βρίσκονται στη δυσχερέστερη θέση όσον αφορά τη δυνατότητα θέρμανσης του σπιτιού τους, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.

Τα στοιχεία δείχνουν πως το 2024, το 9,2% του πληθυσμού της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Σε σύγκριση με το 2023, αυτό αντιπροσωπεύει βελτίωση 1,4 ποσοστιαίας μονάδας (π.μ.).

Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να διατηρήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία και την Ελλάδα (και οι δύο 19%), ακολουθούμενα από τη Λιθουανία (18%) και την Ισπανία (17,5%).

Αντίθετα, η Φινλανδία (2,7%), η Πολωνία και η Σλοβενία ​​(και οι δύο 3,3%), καθώς και η Εσθονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 3,6%) ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά.

