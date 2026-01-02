Ανέβηκαν οι πωλήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης τον Δεκέμβριο. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών ώθησαν υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι τη ζήτηση του καυσίμου.

Πάνω οι πωλήσεις

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς πετρελαιοειδών για τον μήνα Δεκέμβριο οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά κατά 7%. Σε αυτό συνέβαλαν αφενός η υποχώρηση των τιμών και αφετέρου η αλλαγή του καιρού με τη μεγάλη πτώση των θερμοκρασιών.

Οι καταναλωτές έσπευσαν να προμηθευτούν ποσότητες πετρελαίου, ενώ όπως προαναφέρθηκε η υποχώρηση των τιμών έκανε τις παραγγελίες ποσοτήτων πιο συμφέρουσες.

Οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης

Η μέση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης υποχώρησε στα 1,123 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου είχε φτάσει τον Νοέμβριο στα υψηλότερα επίπεδα από την ημέρα έναρξης της διάθεσης του. Στα μέσα Νοεμβρίου ήταν στα 1,176 ευρώ ανά λίτρο.

Το κόστος αγοράς του έχει υποχωρήσει πάνω από 0,05 ευρώ ανά λίτρο και έχει επιστρέψει στο σημείο της μέσης τιμής με την οποία ξεκίνησε να διατίθεται. Κοντά δηλαδή στα 1,12 ευρώ ανά λίτρο.

Το επίδομα θέρμανσης

Τα νοικοκυριά, εφόσον δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, μπορούν να αγοράσουν φθηνότερα το καύσιμο.

Τέλη Μαΐου θα καταβληθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης αφού έχει ήδη οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες καταβολές προς τους δικαιούχους. Το ύψος του επιδόματος που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το μέσο θέρμανσης.

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Οι δόσεις

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που έγιναν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή πέλετ, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από 1 Ιουνίου 2025. Τα παραστατικά για τις αγορές αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Η τρίτη και τελευταία πληρωμή αφορά αποκλειστικά δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Η καταβολή της θα γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026, για καταναλώσεις της περιόδου 1 Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.

