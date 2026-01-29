Προκλητικά επανέρχεται η Αγκυρα στη ρητορική της περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ, εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στο Χ και αναφέρεται στη 29η Ιανουαρίου, ημέρα την οποία έχει θεσπίσει η Τουρκία ως «Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης».

Στην ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος αναφέρει ότι η 29η Ιανουαρίου «συμβολίζει την πορεία που σηματοδότησε την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης».

Και η προκλητική για την Ελλάδα ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας τα εξής: «Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και ότι θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας