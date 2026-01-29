Προκλητικά επανέρχεται η Αγκυρα στη ρητορική της περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ, εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στο Χ και αναφέρεται στη 29η Ιανουαρίου, ημέρα την οποία έχει θεσπίσει η Τουρκία ως «Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης».
Στην ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος αναφέρει ότι η 29η Ιανουαρίου «συμβολίζει την πορεία που σηματοδότησε την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης».
Και η προκλητική για την Ελλάδα ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας τα εξής: «Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των συμπατριωτών μας βάσει του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και ότι θα τα υπερασπιζόμαστε πάντα», καταλήγει η ανακοίνωση.
Ακολουθεί η ανάρτηση του Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın etnik kimliğinin tanınması mücadelesinde sembolleşen yürüyüşün yıl dönümü olan 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’nde, soydaşlarımızın uluslararası hukuk ve antlaşmalara dayanan haklarının takipçisi olmaya devam… pic.twitter.com/kDmSgSzimy
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 29, 2026