Σε μια κίνηση που δυναμιτίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προχώρησε η Άγκυρα, εκδίδοντας δύο παράνομες NAVTEX με τις οποίες επαναφέρει το σύνολο των αναθεωρητικών της αξιώσεων στο Αιγαίο.

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της νέας πρόκλησης είναι η πρωτοφανής χρονική διάρκεια των αγγελιών, οι οποίες εκτείνονται σε βάθος δύο ετών. Η χρονική στιγμή της έκδοσης των NAVTEX δεν θεωρείται τυχαία από διπλωματικούς κύκλους, καθώς έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τον ορισμό της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνάντησή τους τοποθετείται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο, η τουρκική πλευρά επιχειρεί να θέσει «γκρίζα» θέματα στην ατζέντα πριν καν ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

Το περιεχόμενο των δύο NAXTEX της Άγκυρας

Η πρώτη NAVTEX, είναι «γενική υπενθύμιση» περί εκπομπής αγγελιών «που καλύπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, τα όρια της οποίας μένει να οριοθετηθούν από τα παράκτια κράτη». Επισημαίνεται, δε, ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Η δεύτερη NAVTEX αναφέρει ονομαστικά τα νησιά, τα οποία – σύμφωνα με την Άγκυρα – είναι υπό καθεστώς «μόνιμης αποστρατικοποίησης» (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου).

Η ερμηνεία των Συνθηκών «αλά Τούρκα»

Η τουρκική πλευρά επιστρατεύει μια δική της ανάγνωση διεθνών κειμένων (Συνθήκες Λωζάννης, Παρισίων και Διάσκεψη Λονδίνου), υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές στρατιωτικές ασκήσεις στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών αποτελούν «παράβαση των διεθνών συνθηκών» και «κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άγκυρα αποφεύγει να κατονομάσει την Ελλάδα ή την Υδρογραφική Υπηρεσία της, κάνοντας λόγο αόριστα για «κάποιους σταθμούς», σε μια προσπάθεια να απονομιμοποιήσει την ελληνική κρατική οντότητα στην έκδοση νόμιμων αγγελιών.