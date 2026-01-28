Τη στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες που δύνανται να φέρουν τη διαρκή ειρήνη και τη σταθερότητα στη Γάζα εξέφρασε από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναγνωρίζοντας παραλλήλως την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα από την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων.

Το εν λόγω Σχέδιο, αμερικανικής έμπνευσης, εμπεριέχει την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης, στο οποίο τελικά δεν συμμετείχαν τα κράτη- μέλη της ΕΕ, πλην της Ουγγαρίας, καθώς η εντολή του υπερβαίνει τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και δη το ψήφισμα 2803, λειτουργώντας δυνάμει έως και ανταγωνιστικά στα Ηνωμένα Έθνη ως θεματοφύλακα της διεθνούς ειρήνης.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα»

Εξ ου και στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη προσήλωση της χώρας στον ΟΗΕ, διαχωρίζοντας ουσιαστικά τις προβλέψεις του ψηφίσματος 2803για το Συμβούλιο Ειρήνης από το καταστατικό του όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Νταβός από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας εδράζεται ακλόνητα στον σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών που αυτός κατοχυρώνει, ήτοι στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, στο απαραβίαστο των συνόρων και στην απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, λίγες ημέρες μάλιστα μετά την κρίση εντός του δυτικού στρατοπέδου με αιτία τις αμερικανικές βλέψεις για προσάρτηση του εδάφους της Γροιλανδίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία μέσω της ενίσχυσης της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στη Δυτική Όχθη, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και τη «σταθεροποίηση των συνθηκών ασφάλειας στη Γάζα, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής μας στο κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού».

Το Civil Military Coordination Center (CMCC), υπό αμερικανική διοίκηση, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 ως τμήμα της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως κέντρο συντονισμού των προσπαθειών σταθεροποίησης της περιοχής, αλλά της παρακολούθησης εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός. Μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στο CMCC και με αποστολή προσωπικού, πλην της Ελλάδας, είναι η Κύπρος, η Τουρκία, ο Καναδάς, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μένει, φυσικά, να διευκρινιστεί ποια ακριβώς θα είναι η συνδρομή της Αθήνας.

Η ξεκάθαρη τοποθέτηση για τη Συρία

Σαφή ήταν για ακόμα μια φορά τα μηνύματα του υπουργού Εξωτερικών ως προς την επόμενη μέρα στη Συρία, μετά και τις εξελίξεις που διαμορφώνονται από τη διαφαινόμενη επικράτηση των κυβερνητικών δυνάμεων επί των Κούρδων στα βόρεια εδάφη της χώρας.

Ο κ. Γεραπετρίτης απαίτησε την τήρηση των διαβεβαιώσεων της Δαμασκού ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών, κατεύθυνση προς την οποία φέρεται να πιέζει η Τουρκία, υπογραμμίζοντας παραλλήλως την ανάγκη να γίνουν πλήρως σεβαστές η κυριαρχία, η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η τελευταία αποστροφή αφορά, επίσης, τις βλέψεις και την επιρροή της Άγκυρας στο συριακό έδαφος ειδικά στις περιοχές όπου διαβιώνει το κουρδικό στοιχείο.

«Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως από όλα τα μέρη. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών δρώντων, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν την κλιμάκωση που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και να οξύνει τις εθνοτικές εντάσεις», επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας ότι η προστασία των Κούρδων πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως και πως «τα πολιτικά και πολιτιστικά τους δικαιώματα να κατοχυρωθούν σε μια ενωμένη Συρία».

Πήρε αποστάσεις από τον Λαζαρίδη

Απαντώντας μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην ΕΡΤ σε σχέση με όσα διημείφθησαν στη Βουλή και την αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και ΠαΣοΚ Παύλου Χρηστίδη περί «γκρίζων ζωνών», ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το ιδεολόγημα της Τουρκίας «απολύτως ανυπόστατο». «Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα.

Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση», είπε ο κ. Γεραπετρίτης, παίρνοντας ουσιαστικά αποστάσεις από τα λεγόμενα του κ. Λαζαρίδη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ΠαΣοΚ του 1996 ως «τραγική, μοιραία και άβουλη» καθώς οδήγησε με τις ενέργειες της «στο γκριζάρισμα του Αιγαίου».