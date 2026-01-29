5 το πρωί: Θρυλική πρόκριση στο Champions League – Αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα» – Κακοκαιρία εξπρές
Ο Ολυμπιακός πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση επικράτησε 2-1 του Άγιαξ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League.
Επαναπατρίζονται οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ
- Επιστρέφουν στην Ελλάδα: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα επιστρέψουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι 7 σωροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί. Επιπλέον, με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και ο ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία. Από τους άλλους 2, ο ένας δεν είχε κάποιο πρόβλημα και έχει πάρει εξιτήριο. Ο τρίτος, υποβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε χειρουργική επέμβαση, και είναι άγνωστο το πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα.
- Το lane assist στο μικροσκόπιο: Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έχουν φέρει στο επίκεντρο τον ρόλο του συστήματος lane assist (ενός ηλεκτρονικού βοηθητικού που προορίζεται να διατηρεί το όχημα εντός λωρίδας) μετά από περιγραφές ότι «μπλόκαρε το τιμόνι» κατά τη διάρκεια της προσπέρασης πριν τη σύγκρουση, αν και η λειτουργία και οι δυνατότητες του συστήματος εξετάζονται με προσοχή από ειδικούς.
- «Θρηνώ τους φίλους μου»: Ένας από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία, μίλησε από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την εμπειρία του και την κατάσταση της υγείας του. Όπως είπε, δεν οδηγούσε εκείνος το όχημα και δεν έχει σαφή εικόνα για το πώς συνέβη το δυστύχημα, ενώ σημείωσε πως «θρηνεί τους φίλους του», χαρακτηρίζοντας τους συνταξιδιώτες του «σαν αδέρφια». Επίσης, περιέγραψε πως άκουσε τις φωνές των άλλων δύο τραυματιών, καθώς εκείνος μεταφερόταν για εξετάσεις και κάπως έτσι έμαθε ότι είναι ζωντανοί. Ο ίδιος υπέστη κατάγματα και τραυματισμούς, όμως «είναι καλά», ανέφερε.
Καταγγελίες για αδήλωτο υπόγειο και ο ρόλος του προπανίου στην τραγωδία της «Βιολάντα»
- Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες στη «Βιολάντα»: Ο εισαγγελικός λειτουργός αποφάσισε ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», μαζί με τον υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι να συμπληρωθεί η δικογραφία για τη φονική έκρηξη. Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, με την έρευνα να συνεχίζει για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος και να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις και οι πραγματογνωμοσύνες.
- Πολύμηνη διαρροή προπανίου και σπινθήρας προκάλεσαν την έκρηξη: Έρευνες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έδειξαν ότι υπήρξε υπόγεια, πολύμηνη διαρροή προπανίου από σωληνώσεις που τροφοδοτούσαν τους φούρνους της μονάδας. Το αέριο συσσωρεύτηκε και, όταν ήρθε σε επαφή με σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στη φωτιά και στο θάνατο πέντε εργαζόμενων.
- Σοβαρές παραλείψεις: Στο υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» εντοπίζεται, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα της έρευνας, το σημείο εκκίνησης της φονικής έκρηξης, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρές παραλείψεις στην ασφάλεια. Καταγγελίες αναφέρουν ότι ο χώρος δεν είχε δηλωθεί επίσημα, δεν διέθετε ανιχνευτές αερίου, ενώ εργαζόμενοι φέρονται να είχαν επισημάνει έντονη οσμή προπανίου ημέρες πριν την τραγωδία, χωρίς να ληφθούν μέτρα.
Ο Θρύλος της Ευρώπης συνεχίζει στα αστέρια
- Θρυλική πρόκριση: Ο Ολυμπιακός με μια καταπληκτική εμφάνιση «άλωσε» την «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», επικρατώντας του Άγιαξ με 2-1 με σκόρερ τους Έσε και Μαρτίνς και θα συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Εκεί θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λεβερκούζεν και Αταλάντα με την κλήρωση να γίνεται την Παρασκευή.
- Το σχόλιο Μαρινάκη: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης λίγο μετά το νέο ερυθρόλευκο θρίαμβο ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του: «Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε».
- Στη σκιά της τραγωδίας: Απόψε για το Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λιόν (22.00) λίγα 24ωρα μετά το τραγικό συμβάν στην Τιμισοάρα. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα (22.00). Στο μπάσκετ για τη EuroLeague ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (21.15).
Έκτακτη προειδοποίηση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα
- Ο καιρός σήμερα: Με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού προειδοποιεί η ΕΜΥ για πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου και προσωρινά στην Αττική. Πιθανές θα είναι οι έντονες βροχοπτώσεις, οι κεραυνοί και οι θυελλώδεις άνεμοι.
- Οδηγίες: Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, να αποφύγουν χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους και να μην εκτελούν εργασίες υπαίθρου ή θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Σε περίπτωση κεραυνών, συνιστάται να παραμένουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο, να αποφεύγουν σωληνώσεις και μεταλλικά αντικείμενα και να απομακρύνονται από νερό και ψηλά δέντρα.
- Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία: Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις. Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν 4-6 μποφόρ, τοπικά έως 7, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.
Κοινοβουλευτικός καυγάς για τα Ίμια
- Οι βαριές κατηγορίες Λαζαρίδη: Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠαΣoΚ, Παύλου Χρηστίδη, με φόντο την κρίση των Ιμίων. Ο κ.Λαζαρίδης υποστήριξε πως αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».
- Η απάντηση του ΠαΣοΚ: «Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων. Όλος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια. Θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε. Και ελπίζω να μην πάρει έκταση εκτός επικράτειας. Του δίνουμε ευκαιρία να πάρει πίσω αυτό που είπε!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Χρηστίδης. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το ΠαΣοΚ ζητά την απομάκρυνση του κ.Λαζαρίδη.
- Οι αποστάσεις Γεραπετρίτη: Απαντώντας μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην ΕΡΤ σε σχέση με όσα διημείφθησαν στη Βουλή περί «γκρίζων ζωνών», ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το ιδεολόγημα της Τουρκίας «απολύτως ανυπόστατο». «Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα» είπε λαμβάνοντας σαφείς αποστάσεις.
