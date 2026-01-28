Σε επιφυλακή τίθενται οι Αρχές λόγω της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες. Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, το όνομα της νέας κακοκαιρίας είναι «KRISTIN», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού αύριο, Πέμπτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και κατά τόπους πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, αλλά και περιοχές της ανατολικής νησιωτικής χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι.

Στη δυτική Πελοπόννησο, από το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Στη Θράκη, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στην Αττική, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται τοπικά από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω ενισχυμένων ανέμων.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού θα επανεκτιμηθεί και θα ανανεωθεί εντός 12 ωρών, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου.