Ο Ολυμπιακός με μια καταπληκτική εμφάνιση «άλωσε» την «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», επικρατώντας του Άγιαξ με 2-1 για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase και θα συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκριση των ερυθρόλευκων.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έγραψε: «Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!»