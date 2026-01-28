Ευθεία απάντηση έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Ολομέλειας στα όσα είχαν προηγηθεί και τον καυγά που ξέσπασε ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Παύλο Χρηστίδη με φόντο τα Ίμια και τη τότε κυβέρνηση του ΠαΣοΚ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθυνόμενος προς τα έδρανα της ΝΔ είπε «καταλαβαίνω τον οίστρο της τοξικότητας και τους λαϊκισμού που πολλές φορές επικρατεί, αλλά κύριοι της ΝΔ όλα έχουν κάποιο όριο και όριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.

Καλώ τον πρωθυπουργό και τον υπ. Εξωτερικών άμεσα να αποδοκιμάσουν τις επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Μακάριου Λαζαρίδη λέγοντας ότι υπάρχει «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο Πέλαγος και με αυτόν τον τρόπο να αποδεχτεί και να αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας. Δεν υπάρχει κανέναν γκριζάρισμα στο Αιγαίο, αφήστε τα επικίνδυνα αφηγήματα».

Τα συλλυπητήρια

Στην έναρξη της τοποθέτησης του, o κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τις δύο τραγωδίες που έχουν συγκλονίσει τη χώρα. «Να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Ρουμανία και τα Τρίκαλα. Όλοι οι Έλληνες πενθούν πέντε αγωνίστριες του μόχθου, που επέλεξαν να εργάζονται βράδυ για να είναι το πρωί με τις οικογένειες τους και τους επτά νέους ανθρώπους που πήγαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ειδικότερα, για τα εργασιακά και τα δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στη κυβέρνηση λέγοντας ότι «προκύπτουν ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις.

Αναδεικνύεται μια «γκρίζα» ζώνη στην καταγραφή αυτών των ατυχημάτων. Γιατί η ΕΛΣΤΑΤ καθυστερεί να δημοσιοποιήσει στοιχεία; Τελευταία στοιχεία του 2023. Αλλά και ο ΕΦΚΑ τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν α έτη 2021-2022. Τι ισχύει τελικά; οφείλετε να δώσετε σαφείς απαντήσεις. Χωρίς δεδομένα, δε σχεδιάζεις πολιτικές πρόληψης και ασφάλειας».

Όπως είπε, είναι «αισθητή αποδυνάμωση ελεγκτικών μηχανισμών. Μόλις 243 επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας, αυτό σημαίνει ο καθένας καλείται να ελέγξει 1300 επιχειρήσεις, δηλαδή 10.000 εργαζόμενους». «Για μας η ασφάλεια των εργαζομένων δε συνιστά τυπική υποχρέωση ή κόστος. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα και ευθύνη τη πολιτείας που για το ΠαΣοΚ είναι αδιαπραγμάτευτη. Απαιτείται ενίσχυση μηχανισμών επιθεώρησης και εφαρμογή της νομοθεσίας», πρόσθεσε.

«Η ΝΔ κάνει παιχνίδι προπαγάνδας και στο θέμα της ευλογιάς»

Στο πλαίσιο της κριτικής ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της ευλογιάς κατηγορώντας τόσο τα ΜΜΕ και την κυβέρνηση για fake news, λέγοντας ότι «η ΝΔ κάνει παιχνίδι προπαγάνδας και στο θέμα της ευλογιάς». «Έχετε χάσει κάθε μέτρο, γιατί έχετε δίπλα σας την γκεμπελικό προπαγάνδα», είπε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αποκρυψατε κρίσιμα έγγραφα και επιστολές της Κομισιόν… ολιγωρήσατε επί μήνες. Σύσκεψη μετά από μισό εκατομμύριο θανατώσεις. Έλεος. Ποιους κοροϊδεύετε;».

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε και την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη λέγοντας ότι λέει ψέματα. «Αφού δε σας αρέσει το «τροπολογία», είναι τότε «ντροποδιάταξη» – δεν υπήρχε η διάταξη στη δημόσια διαβούλευση – αλλάζει θεμελιωδώς το οικογενειακό δίκαιο χωρίς καμία διαβούλευση. Είστε αμετανοήτοι, τα ίδια που μας φέραν στα Μνημόνια κάνει η ΝΔ, «ντροπολογία» και «ντροποδιάταξη» – γι΄αυτό θέλει ο κόσμος πολιτική αλλαγή».

Στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης ανοίγοντας σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με το ΠαΣοΚ και τον Παύλο Χρηστίδη. «Το γεγονός μοιραίοι, τραγικοί και άβουλοι είναι δεδομένο. Δεν το λέει αυτό η ΝΔ, όλοι οι άνθρωποι, κυρίως στρατιωτικοί που εκείνη την περίοδο ενεπλάκησαν στη διαχείριση αυτής της κρίσης», είπε αρχικά. . «Αυτά που συνέβησαν εκείνες τις ημέρες, έδωσαν την δυνατότητα να θέσει θέμα «γκρίζων» ζωνών στο Αιγαίο, προφανώς εμείς δεν το αποδεχόμαστε»

«Δεν βρήκε μία λέξη ναν απολογηθεί, μία συγγνώμη σε αυτό που είπε και είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά. Θα τον δουν κι άλλοι εκτός Ελλάδας να λέει ότι “η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ γκρίζαρε το Αιγαίο”», είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Χρηστίδης.