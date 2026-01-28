Σοβαρές παραλείψεις και πλημμελή συντήρηση στο σύστημα προπανίου του εργοστασίου «Βιολάντα» εντόπισαν οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής που διερευνούν τα αίτια της φονικής έκρηξης.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν εάν το υπόγειο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ήταν δηλωμένο ή όχι. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενους που έλεγαν ότι τις τελευταίες 15 ημέρες, υπήρχε μια έντονη οσμή, με τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι εγκαταστάσεις είχαν κατασκευαστεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας, τον τρόπο αδειοδότησής τους, καθώς και τη συχνότητα και την επάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούνταν, να πληθαίνουν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, διαπιστώθηκε πολύμηνη διαρροή προπανίου σε υψηλές συγκεντρώσεις, ενώ καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε σπινθηρισμός από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, σε συνδυασμό με αγνοημένες αναφορές εργαζομένων για ύποπτη οσμή και ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Η έρευνα

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν τον υπογειοποιημένο σωλήνα που συνέδεε τις δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου με τους φούρνους. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση του σωλήνα, ενώ στο έδαφος παρατηρείται χαρακτηριστική κιτρινωπή και λευκή απόχρωση, ενδεικτική της διαρροής.

«Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους», λέει ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής.

Όπως διαπιστώθηκε, το εύφλεκτο αέριο μέσω του εδάφους συγκρατήθηκε στο υπόγειο. Παρά τις αναφορές των εργαζομένων, η «βόμβα» στον υπόγειο χώρο άρχισε να σχηματίζεται.

«Ήταν μία μυρωδιά. Ρωτήσαμε εκεί. Μας καθησύχαζαν. Μας λέγανε ότι κάτι έριξαν στον βόθρο για να τρώει τα λίπη; Κάτι τέτοιο μας είπαν. Αν ήξεραν το εύρος της καταστροφής, ότι υπήρχε κίνδυνος για τις ζωές μας, δεν πιστεύω ότι θα το αφήνανε», ανέφερε εργαζόμενη του εργοστασίου.

Ένας σπινθήρας ήταν αρκετός για να λειτουργήσει ως μηχανισμός βίαιης ανάφλεξης, προκαλώντας τη φονική έκρηξη.Τα πάντα τυλίχθηκαν στις φλόγες, στο έδαφος δημιουργήθηκε κρατήρας και οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου. Η Ελένη, η Βασιλική, η Βούλα, η Αναστασία και η Αγάπη βρίσκονταν ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης.

Στο «μικροσπόπιο» το προπάνιο

Ο «αόρατος δολοφόνος» φαίνεται πως είναι το προπάνιο, με τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο να μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

«Είναι ένα υπόγειο, δεν ξέρει κανείς τι είχε. Δεν γνωρίζω αν γινόταν κάποια συσσώρευση αερίου, δεν ξέρω, για να γίνει τέτοιο ‘μπαμ’. Λένε ότι έγινε συσσώρευση αερίου», αναφέρει τραυματίας.

Όπως πρώτο αποκάλυψε το «Live News», εργαζόμενοι μιλούσαν για μυρωδιά στον χώρο.

«Τελευταία δεν μας μύριζε τίποτα. Τώρα άλλες μέρες λένε, οι απόψεις διίστανται. Άλλες κοπέλες μύριζαν, άλλες μύριζαν από το μπάνιο κάτι. Άλλες μύριζαν από την λάντζα κάτι. Τώρα τόσο έντονη τι να σας πω. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου, και εμένα μου μύριζε πριν πολλές μέρες κάτι αλλά δεν ήταν τόσο έντονο, έφευγε».

Το προπάνιο είναι ένας άχρωμος και εξαιρετικά εύφλεκτος υδρογονάνθρακας που παράγεται από την επεξεργασία φυσικού αερίου και τη διύλιση πετρελαίου. Αποτελεί κύριο συστατικό του υγραερίου, αποθηκεύεται σε υγρή μορφή υπό πίεση για ευκολότερη μεταφορά και χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο για θέρμανση, μαγείρεμα, ψησταριές και βιομηχανικές διεργασίες. Είναι επικίνδυνο αν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές αποθήκευσης, καθώς η απότομη εκτόνωση του υγροποιημένου αερίου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

«Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες, μύριζε πάρα πολύ υγραέριο, αυτό έχω μάθει. Μύριζε, για κανέναν μήνα, μύριζε. Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε», αναφέρει συγγενής εργαζόμενης.

Ελεύθεροι χωρίς όρους

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Πώς έγινε η διαρροή προπανίου

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία, τα αρμόδια κλιμάκια της Πυροσβεστικής εντόπισαν «εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο του δυστυχήματος, με πλήρη χαρτογράφηση της σκηνής, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, καθώς και λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Παράλληλα, έγινε τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η έκρηξη.