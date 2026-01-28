Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα συνεχίσουν τη νοσηλεία τους οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τους τρεις επιζώντες από το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε επτά άτομα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το πρωί της Πέμπτης ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία. Με αυτό θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη όπου και θα συνεχίσουν την αποθεραπεία τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν οι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αντίθετα, ο τρίτος φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφόπλευρες πνευμονικές θλάσεις χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών

Μετά την ταυτοποίηση, ξεκίνησε η διαδικασία για τον επαναπατρισμό των σορών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Ελευσίνα, ώστε μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα γραφειοκρατικά και ιατρικά πρωτόκολλα, οι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η ελληνική Πολιτεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές. Στο πλευρό των οικογενειών βρίσκονται εκπρόσωποι του ελληνικού προξενείου, προσπαθώντας να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικασίες σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.