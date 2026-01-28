Σφοδρή σύγκρουση είχε ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Παύλος Χρηστίδης στην Ολομέλεια της Βουλής, με φόντο την επέτειο 30 χρόνων από την κρίση στα Ίμια.

Όλα άρχισαν από τις αναφορές του προέδρου της Νίκης που έβαλε «φωτιά» στην αίθουσα. «Εκείνη τη βραδιά υποστείλατε τη σημαία στη βραχονησίδα. Όπως κατήγγειλε ο ναύαρχος Λυμπερής τον ρώτησε ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης πόσο σοβαρό το θεωρούσε να πάρει από εκεί την ελληνική σημαία». Στη συνέχεια ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε ότι «δεν έχουμε αναγνωρίσει το μέγεθος της ήττας στα Ίμια, μια μεγάλη εθνική ήττα, που άνοιξε τις πύλες του Αιγαίου. Έκτοτε καμία κυβέρνηση δεν αποκατέστησε τη σημαία. Εμείς μιλάμε για ήρεμα νερά και η Άγκυρα απαντά με αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και αφηγήματα τύπου γαλάζιας πατρίδας».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, πήρε τον λόγο λέγοντας για τα όσα είχε αναφέρει ο κ. Νατσιός πως «τον άκουσα με μεγάλη προσοχή να αναφέρεται στα εθνικά θέματα και την κρίση των Ιμίων, τότε που η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ αποδεικνύεται ότι ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη οδηγώντας στο ‘γκριζάρισμα’ του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες». Υπερασπίστηκε δε τη σημερινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι μεγάλωσε την Ελλάδα και ότι έχει την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα.

(Δείτε από το 23:15 του πρώτου επεισοδίου του ντοκιμαντέρ του Βήματος για τη ζωή και το έργο του Κώστα Σημίτη τι συνέβη τα κρίσιμα βράδια του 1996)

«Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠαΣοΚ, πήρε αμέσως τον λόγο υπερασπιζόμενος την τότε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη. «Με μεγάλη λύπη ακούω για εθνικούς μειοδότες και μαθήματα πατριωτισμού που πιστεύω σε αυτήν την αίθουσα δεν τα έχουμε ανάγκη. Σε αυτήν την αίθουσα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός. Μας έχει στιγματίσει ότι συνέβη εκείνο το τραγικό βράδυ».

Ζήτησε ταυτόχρονα «να πάρει θέση η κυβέρνηση», καθώς «άκουσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος να αναφέρεται στο ‘γκριζάρισμα’ της περιοχής των Ιμίων. Αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων. Όλος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια. Θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε».

«Τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι»

Ο κ. Λαζαρίδης, ανταπάντησε ότι «εμείς ως ΝΔ δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ από εδώ», και στη συνέχεια επεσήμανε ότι «εκείνες τις μοιραίες μέρες και νύχτες που έχω ζήσει από κοντά ως στρατιωτικός συντάκτης η κυβέρνηση Σημίτη, οι Αρσένης και Πάγκαλος ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι. Έδωσαν την ευκαιρία στη Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να μας οδηγήσετε στις γαλάζιες πατρίδες».

«Πάρτε το πίσω», επέμεινε σε έντονο ύφος ο Παύλος Χρηστίδης, με τον «γαλάζιο» βουλευτή να επιμένει ότι «εσείς δώσατε το δικαίωμα με την ελληνική σημαία, ‘ας πούμε ότι το πήρε ο αέρας’. Η χώρα μας προφανώς δεν το δέχεται και εξοπλιζόμαστε, δώσατε την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες. Δώσατε την ευκαιρία ως ΠαΣοΚ, να μιλάει η Τουρκία. Έχετε βαρύτατες ευθύνες ως παράταξη ότι οδηγήσατε εκείνο το βράδυ σε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και οδηγήσατε σε θάνατο 3 αξιωματικούς. Δεν έδωσε κανόνες εμπλοκής ο Σημίτη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και έχετε το θράσος να σηκώνετε το δάχτυλο σε αυτήν την παράταξη. Αυτό που είπα ήταν ότι το ΠαΣοΚ έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία, η Ελλάδα δεν το αποδέχεται και είναι καθαρό, να μιλήσει για γκρίζες ζώνες. Το ΠαΣοΚ του Σημίτη τους έδωσε την ευκαιρία να αμφισβητούν ελληνικά νησιά. Όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα του ΠαΣοΚ».

«Αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα»

Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ απάντησε πως «δώσαμε τον χώρο και τον χρόνο να ζητήσει να σβηστούν από τα πρακτικά αυτά που ανέφερε περί γκριζαρίσματος των Ιμίων. Αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αντιλήψεις που προσβάλλουν διαδοχικές κυβερνήσεις που ποτέ δεν υιοθέτησαν την προπαγάνδα του κινδύνου εξ ανατολών. Ο κ. Λαζαρίδης προφανώς θέλει να ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά της ΝΔ και τον ακούμε να επιτίθεται σε σειρά προσώπων του ΠαΣοΚ».

Ο κ. Χρηστίδης επέμεινε ακόμη ότι «είμαι εδώ γιατί δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι στο πλαίσιο της κομματικής πίεσης που νιώθει ο κ. Λαζαρίδης, όλα θα γίνουν ίσιωμα. Ότι όσα έγιναν στα μια μπορούν να ευτελιστούν με τον τρόπο που τα ευτέλισε. Είναι ανεπίτρεπτη, αδιανόητη εθνικά. Η κυβέρνηση μέχρι το τέλος της ημέρας θα πρέπει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ή θα διαγραφούν από τα πρακτικά ή θα στιγματίζουν τη ΝΔ. Στο μέτωπο ενός εθνικούς διχασμούς ανάμεσα σε πατριώτες και προδότες». Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ο κ. Λαζαρίδης πρέπει να βρει τρόπο να πάρει πίσω τα περί γκριζαρίσματος των Ιμίων από ελληνική κυβέρνηση, είναι ντροπιαστικά, όπως και αυτά που ακούστηκαν για υπουργούς που έχουν φύγει από τη ζωή».

Τα άλλα κόμματα

Στην αντιπαράθεση αυτή πήραν θέση και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας έκανε λόγο για «χυδαία ακροδεξιά και λαϊκίστικη ρητορική – εξαπολύει κατηγορίες δεξιά και αριστερά και συμπεριφέρεται σαν τιμητής του πατριωτισμού».

Από την πλευρά της η Έφη Αχτσιόγλου για τη Νέα Αριστερά σημείωσε ότι είναι «πατριδοκάπηλη ρητορία – είναι μία στάση που οδηγεί σε επικίνδυνα νερά τη συζήτηση στο κοινοβούλιο. Τόσο διχαστική στάση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από πολιτικούς ανταγωνισμούς».