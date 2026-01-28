Νέα στοιχεία γύρω από τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, φέρνει στο φως η μαρτυρία ενός εκ των τριών διασωθέντων του πολύνεκρου τροχαίου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από τον θεράποντα ιατρό, ο τραυματίας έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον, δεν βρίσκεται σε καταστολή και περιγράφει με σαφήνεια όσα συνέβησαν λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Όπως ανέφερε, τη στιγμή του δυστυχήματος ενεργοποιήθηκε το σύστημα υποβοήθησης λωρίδας (lane assistance), περιγράφοντας ότι «μπλόκαρε το τιμόνι και το αυτοκίνητο έφυγε», αφήνοντας να εννοηθεί πως το όχημα παρεξέκλινε αιφνιδιαστικά της πορείας του.

Τι είναι όμως το lane assistance και πώς λειτουργεί;

Το lane assistance αποτελεί σύστημα υποβοήθησης οδήγησης που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας. Μέσω καμερών που «διαβάζουν» τις διαγραμμίσεις του δρόμου, το σύστημα εντοπίζει πότε το αυτοκίνητο αρχίζει να παρεκκλίνει χωρίς ενεργοποιημένο φλας και, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος, είτε προειδοποιεί τον οδηγό είτε παρεμβαίνει ελαφρά στο τιμόνι για να επαναφέρει το όχημα στη σωστή πορεία.

Σε κανονικές συνθήκες, η παρέμβαση αυτή είναι ήπια και έχει στόχο την αποτροπή ατυχημάτων που οφείλονται σε κόπωση ή στιγμιαία απροσεξία. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι το lane assistance δεν αποτελεί αυτόνομο σύστημα οδήγησης και μπορεί να παρουσιάσει περιορισμούς, ιδίως όταν οι διαγραμμίσεις είναι φθαρμένες, το οδόστρωμα είναι στενό ή όταν ο οδηγός επιχειρεί ελιγμούς, όπως προσπέραση, χωρίς να υπάρχει σαφής σήμανση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σύστημα μπορεί να «διαβάσει» λανθασμένα την πορεία του οχήματος και να επιχειρήσει διορθωτική παρέμβαση στο τιμόνι, γεγονός που, αν συμπέσει με απότομο ελιγμό ή αντίδραση του οδηγού, ενδέχεται να προκαλέσει στιγμιαία απώλεια ελέγχου.

Η μαρτυρία του διασωθέντα δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί επίσημα από τις Αρχές και αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του δυστυχήματος