Νέα επίθεση προς τον Μακάριο Λαζαρίδη εξαπέλυσε το ΠαΣοΚ. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και με τις οποίες ουσιαστικά άδειασε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΝΔ.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι «το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο». Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση το ΠαΣοΚ ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απομακρύνει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.

Από το ΠαΣοΚ τόνισαν χαρακτηριστικά: «Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαριδη σήμερα στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον».

Τι προηγήθηκε

Όλα άρχισαν στη Βουλή μετά από αναφορές του προέδρου της Νίκης που έβαλε «φωτιά» στην αίθουσα. «Εκείνη τη βραδιά υποστείλατε τη σημαία στη βραχονησίδα. Όπως κατήγγειλε ο ναύαρχος Λυμπερής τον ρώτησε ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης πόσο σοβαρό το θεωρούσε να πάρει από εκεί την ελληνική σημαία».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, πήρε τον λόγο λέγοντας για τα όσα είχε αναφέρει ο κ. Νατσιός πως «τον άκουσα με μεγάλη προσοχή να αναφέρεται στα εθνικά θέματα και την κρίση των Ιμίων, τότε που η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ αποδεικνύεται ότι ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη οδηγώντας στο ‘γκριζάρισμα’ του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες». Υπερασπίστηκε δε τη σημερινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι μεγάλωσε την Ελλάδα και ότι έχει την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα.

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠαΣοΚ, πήρε αμέσως τον λόγο υπερασπιζόμενος την τότε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη. «Με μεγάλη λύπη ακούω για εθνικούς μειοδότες και μαθήματα πατριωτισμού που πιστεύω σε αυτήν την αίθουσα δεν τα έχουμε ανάγκη. Σε αυτήν την αίθουσα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός. Μας έχει στιγματίσει ότι συνέβη εκείνο το τραγικό βράδυ».