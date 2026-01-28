Την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα πήρε ο εισαγγελέας.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και η δικογραφία. Η απολογία των τριών ανδρών κράτησε αρκετές ώρες πριν τελικά πάρει την απόφασή του ο εισαγγελέας.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Τι έδειξε η έρευνα της πυροσβεστικής στη «Βιολάντα»

Στον εντοπισμό μιας πολύμηνης και αφανούς διαρροής προπανίου κατέληξαν οι έρευνες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο συνδυασμός της συσσωρευμένης ποσότητας αερίου και ενός τυχαίου σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό υπήρξε ο μηχανισμός που οδήγησε στην τραγωδία με θύματα πέντε εργαζόμενες.

Η Πυροσβεστική, μέσα από μια εξαντλητική διαδικασία αυτοψιών, χαρτογράφησης της σκηνής και εργαστηριακών εξετάσεων, επικεντρώθηκε στην τεχνική αξιολόγηση των κρίσιμων εγκαταστάσεων. Η αξιοποίηση μαρτυριών από το προσωπικό, σε συνδυασμό με την ανάλυση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, επέτρεψε στους ερευνητές να ανασυνθέσουν την εξέλιξη του περιστατικού.

Οι μοιραίες σωληνώσεις και η υπόγεια διαδρομή

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου (χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων), τοποθετημένες σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Ένα κρίσιμο εύρημα—η παρουσία πάγου στη σωλήνωση της μικρότερης δεξαμενής—υποδήλωνε τη συνεχή ροή αερίου.

Η τεχνική διερεύνηση αποκάλυψε τα εξής:

Οι δεξαμενές συνδέονταν με τη μονάδα παραγωγής μέσω υπόγειου δικτύου σωληνώσεων κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο.

Μετά από εξειδικευμένους ελέγχους με χρήση αζώτου, εντοπίστηκε διαρροή στο έδαφος.

Η εκσκαφή που ακολούθησε σε βάθος 60 εκατοστών αποκάλυψε το μέγεθος του προβλήματος: μια εκτεταμένη διαρροή, η οποία εκτιμάται πως διήρκεσε μήνες, είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό τεράστιων συγκεντρώσεων προπανίου στο υπέδαφος.

Πώς έγινε η ανάφλεξη

Η διαρρέουσα ποσότητα αερίου διένυσε υπογείως μια απόσταση περίπου 25 μέτρων, βρίσκοντας διέξοδο και εγκλωβιζόμενη σε υπόγειο χώρο της εγκατάστασης. Η μοιραία στιγμή επήλθε όταν ο σπινθηρισμός από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό εντός του χώρου προκάλεσε την ανάφλεξη του αερίου, οδηγώντας στην ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε τμήμα της μονάδας και βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

