Τι κι αν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κατά τη διάρκεια της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά γιατί είναι θρύλος. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν ένα ακόμα σπουδαίο ευρωπαϊκό διπλό, επικράτησαν 2-1 του Άγιαξ και θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Όλη η δράση της αναμέτρησης ήταν στο δεύτερο ημίχρονο όπου και σημειώθηκαν όλα τα τέρματα. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με υπέροχο τέρμα του Μαρτίνς, ο Άγιαξ απάντησε με αμφισβητούμενο πέναλτι πριν ο Έσε αποκαταστήσει την τάξη και δώσει την πρόκριση στους ερυθρόλευκους.

Μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που μπήκαν στο γήπεδο με πρόθεση να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους. Με πίεση ψηλά προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίθετα, η πρώτη μεγάλη στιγμή του ματς ανήκε στον Ολυμπιακό. Στο 13ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά με τον Γιάρος να μπλοκάρει.

Από εκείνο το σημείο και μετά οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ άρχισαν να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Με πίεση ψηλά και έξυπνη κυκλοφορία πήραν τον έλεγχο του κέντρου. Στο 22′ οι ερυθρόλευκοι απείλησαν ξανά με τον Κοστίνια, όμως το σουτ που έκανε πέρασε αρκετά άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα ο Άγιαξ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του. Ο Βάινταλ μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε το γύρισμα, ο Τζολάκης απομάκρυνε όμως η μπάλα έμεινε ζωντανή και ο Γκλουκ εκτέλεσε με το αριστερό από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 28′ ο Ολυμπιακός έχασε τον Λορέντζο Πιρόλα. Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Πειραιά έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Μπιανκόν να περνά στη θέση του. Ο Άγιαξ σκόραρε στο 33′ με τον Ντόλμπεργκ, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ.

Δέκα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ολυμπιακού να φτάσει κοντά στο γκολ. Οι ερυθρόλευκοι έκλεψαν ψηλά την μπάλα, ο Ροντινέι γύρισε στον Ταρέμι, όμως το σουτ του σταμάτησε πάνω στα σώματα των αμυνόμενων.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε δίχως γκολ.

Γκολ μαγεία από Μαρτίνς, αμφισβητούμενη απάντηση του Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ κόντρα στον Άγιαξ με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου. Δράστης ήταν για μία ακόμα φορά ο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος συνδυάστηκε μοναδικά με τον Ταρέμι και με πλασέ νίκησε τον Γιάρος για το 1-0.

Ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο και πίεζε για δεύτερο γκολ, όμως αντ’ αυτού ήρθε η ισοφάριση από τον Άγιαξ. Ο διαιτητής μετά από υπόδειξη του VAR έδειξε πέναλτι για χέρι του Μουζακίτη σε σουτ του Στερ, σε μια αν μη τι άλλο αμφισβητούμενη απόφαση. Ο Ντόλμπεργκ ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 1-1 στο 69′.

Λυτρωτής Έσε, ήρωας ο Ρέτσος

Ο Ολυμπιακός παρά την ψυχρολουσία από την ισοφάριση που δέχτηκε κατάφερε να πάρει ξανά προβάδισμα στο σκορ απέναντι στον Άγιαξ. Η πίεση των ερυθρόλευκων έφερε ένα «φθηνό» κόρνερ από την πλευρά των γηπεδούχων.

Ο Τσικίνιο ανέλαβε την εκτέλεση και ο αμαρκάριστος Έσε με υπέροχη κεφαλιά τιμώρησε την άμυνα του Άγιαξ για να κάνει το 1-2 στο 79.

Ο Άγιαξ βγήκε όλος μπροστά προσπαθώντας να φτάσει στο γκολ που θα του επέτρεπε να ξαναμπεί στο ματς, όμως λογάριαζε χωρίς τον Ρέτσο. Στο 87 μετά από κεφαλιά του Βέγκχορστ ο αρχηγός του Ολυμπιακού πρόλαβε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Στο υπόλοιπο του χρόνου ο Ολυμπιακός κατάφερε να κρατήσει τη μεγάλη νίκη και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν (69′ Μπουνίντα), Στέουρ (69′ Έντβαρτσεν), Γκλουκ (80′ Μόκιο), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80′ Βέχορστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (27′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72′ Σιπιόνι), Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί (72′ Τσικίνιο).