Εμμεσο μήνυμα της Ντέλσι Ροντρίγκες στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, καλώντας αντιπολιτευόμενους με «εξτρεμιστικές» τάσεις να παραμείνουν στην Ουάσινγκτον, έστειλε σαφές μήνυμα στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Κατά τη διάρκεια τελετής, η Ροντρίγκες τόνισε: «Ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσινγκτον», καταδικάζοντας παράλληλα τον «εξτρεμισμό».

Η Ματσάδο είχε δημόσια υποστηρίξει τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, της 3ης Ιανουαρίου, που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.