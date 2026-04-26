Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) στην Ουάσινγκτον, όπου παρευρισκόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την άμεση εκκένωση του χώρου. Το γεγονός έφερε ξανά στο προσκήνιο τη βαριά ιστορία του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Το ίδιο σημείο έχει μείνει στην ιστορία ως ο τόπος της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν στις 30 Μαρτίου 1981 από τον Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, 45 χρόνια πριν.

Πώς έγινε η επίθεση στον Ρίγκαν

Η επίθεση κατά του Ρίγκαν το 1981 θύμιζε σκηνή κινηματογραφικής ταινίας. Καθώς έφευγε από το ξενοδοχείο μετά από ομιλία, δέχθηκε πυρά από τον δράστη. Μία από τις σφαίρες εξοστρακίστηκε στο θωρακισμένο τζάμι της προεδρικής λιμουζίνας και τον τραυμάτισε στη μασχάλη. Η σφαίρα έσπασε το πλευρό του, τρύπησε τον πνεύμονα και σταμάτησε μόλις 2,5 εκατοστά από την καρδιά του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο George Washington, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση και κρίσιμη χειρουργική επέμβαση.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, η ψυχραιμία και το χιούμορ του Ρίγκαν ενίσχυσαν τη δημόσια εικόνα του. «Αγάπη μου, ξέχασα να σκύψω», είπε στη σύζυγό του Νάνσι, ενώ απευθυνόμενος στους γιατρούς αστειεύτηκε: «Ελπίζω να είστε όλοι Ρεπουμπλικανοί». Ο επικεφαλής χειρουργός απάντησε: «Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είμαστε όλοι Ρεπουμπλικανοί». Η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε και η εικόνα του «ανθεκτικού ηγέτη» σημάδεψε την προεδρία του.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, που στεκόταν δίπλα στον Ρίγκαν όταν δέχθηκε τα πυρά, τραυματίστηκε σοβαρά και έμεινε παράλυτος. Μαζί με τη σύζυγό του πρωτοστάτησε αργότερα στην προώθηση της νομοθεσίας για τον έλεγχο των όπλων, οδηγώντας στην ψήφιση του νόμου Brady το 1993, που καθιέρωσε υποχρεωτικούς ελέγχους για την αγορά όπλων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αίθουσα ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο φέρει το όνομα του Μπρέιντι. Οι δημοσιογράφοι, πολλοί από τους οποίους εργάζονται καθημερινά στον χώρο αυτό, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα νέο περιστατικό ένοπλης βίας στο ίδιο ξενοδοχείο όπου, δεκαετίες πριν, είχε τραυματιστεί ο άνθρωπος που έδωσε το όνομά του στην αίθουσα ενημέρωσης. Μια συγκυρία που πολλοί χαρακτήρισαν ειρωνική και ιστορικά φορτισμένη.