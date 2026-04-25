Σε κλίμα έντασης και αμοιβαίας δυσπιστίας εξελίσσεται η διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο δεύτερος κύκλος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν κατέρρευσαν προτού καν ξεκινήσουν.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την αποστολή των ειδικών απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Ισλαμαμπάντ, δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική υπαναχώρηση, αλλά αντανακλά το βαθύ χάσμα εμπιστοσύνης και τη στροφή προς μια ρητορική πλήρους αμφισβήτησης της ιρανικής πολιτικής νομιμότητας.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Truth Social, παρουσίασε μια εικόνα αποσύνθεσης της ιρανικής ηγεσίας, η οποία αποτέλεσε και την επίσημη αιτιολογία για την ανάκληση της αντιπροσωπείας του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η Τεχεράνη μαστίζεται από «τεράστιες εσωτερικές διαμάχες» και «μεγάλη σύγχυση», σε βαθμό που, κατά τους ισχυρισμούς του, ούτε οι ίδιοι οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν γνωρίζουν ποιος κατέχει την τελική λήψη αποφάσεων.

Η τοποθέτηση αυτή του Λευκού Οίκου φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ψυχολογικής πίεσης. Δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, ενώ αυτοί κανένα», ο κ. Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Τεχεράνης, μεταθέτοντας την ευθύνη για οποιαδήποτε μελλοντική επαφή αποκλειστικά στην άλλη πλευρά. Η προτροπή του «να τηλεφωνήσουν αν θέλουν να μιλήσουν» υποδηλώνει μια στάση αναμονής, όπου η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να αναλώσει περαιτέρω διπλωματικό κεφάλαιο σε ταξίδια και διαβουλεύσεις που κρίνει ως άκαρπες.

Το αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ

Στον αντίποδα, η Τεχεράνη εμφανίζεται να κινείται με μια δική της διπλωματική ατζέντα, ενισχύοντας τους δεσμούς της με περιφερειακούς δρώντες. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ολοκλήρωσε έναν κύκλο επαφών στο Πακιστάν, τις οποίες χαρακτήρισε «πολύ παραγωγικές». Σε μήνυμά του μετά την αναχώρηση από το Ισλαμαμπάντ, ο κ. Αραγτσί άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ουάσινγκτον, διερωτώμενος δημοσίως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πράγματι σοβαρές» στην άσκηση διπλωματίας.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η χώρα του κατέθεσε ένα «βιώσιμο πλαίσιο» για τον μόνιμο τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή, τοποθετώντας το Ιράν στη θέση του εποικοδομητικού συνομιλητή. Η μετάβασή του αμέσως μετά στο Ομάν —παραδοσιακό διαμεσολαβητή μεταξύ Δύσης και Τεχεράνης— υποδηλώνει ότι παρά τη ματαίωση της συνάντησης με τους Αμερικανούς στο Πακιστάν, οι δίαυλοι της ιρανικής πλευράς παραμένουν ενεργοί, έστω και σε έμμεσο επίπεδο.

Το Πακιστάν ως «έντιμος διαμεσολαβητής»

Κεντρικό ρόλο στην εξελισσόμενη κρίση διαδραματίζει το Πακιστάν, το οποίο επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ των δύο πλευρών. Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, μετά από επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της χώρας του να υπηρετήσει ως «έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής».

Για το Ισλαμαμπάντ, η επιτυχία μιας τέτοιας διαμεσολάβησης δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κύρους, αλλά και ζωτικής σημασίας ανάγκη για τη διατήρηση της σταθερότητας στα σύνορά του. Ωστόσο, η αιφνίδια ακύρωση της αμερικανικής επίσκεψης φέρνει την πακιστανική κυβέρνηση σε δυσχερή θέση, αναδεικνύοντας τη δυσκολία του να συγκεραστούν δύο διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις.

Η στρατηγική απειλή των Στενών του Ορμούζ

Ενώ η διπλωματία μοιάζει να βρίσκεται σε τέλμα, το στρατιωτικό σκέλος του Ιράν υπενθυμίζει την ισχύ του στο πεδίο. Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, που προσδιορίζει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ως την «καθοριστική στρατηγική» της χώρας, αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Με τον έλεγχο αυτής της στρατηγικής διόδου, η Τεχεράνη διατηρεί ένα ισχυρό αποτρεπτικό πλεονέκτημα απέναντι στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε οικονομική ή διπλωματική ασφυξία μπορεί να απαντηθεί με κινήσεις που θα επηρεάσουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Συμπερασματικά, η παρούσα φάση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν χαρακτηρίζεται από μια μετάβαση από τις προσδοκίες διαλόγου στην ανοιχτή αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του αντιπάλου. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαιτεί μια άνευ όρων επικοινωνία και την Τεχεράνη να οχυρώνεται πίσω από τη στρατηγική της γεωγραφικής της θέσης, η ειρήνη στην περιοχή παραμένει ένας στόχος που φαίνεται να απομακρύνεται, παρά τις προσπάθειες διαμεσολαβητών όπως το Πακιστάν.