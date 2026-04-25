Σε κενό γράμμα εξελίσσεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον νότιο Λίβανο, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ κλιμακώνονται, μόλις δύο εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση της τριεβδομάδιας παράτασης της εκεχειρίας.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η πραγματικότητα στο πεδίο υποδηλώνει ότι η κατάπαυση των επιθέσεων αφορά επί της ουσίας μόνο τον τακτικό στρατό του Λιβάνου, την ώρα που οι κύριοι αντιμαχόμενοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους με αμείωτη ένταση.

Η εντολή επίθεσης του Νετανιάχου

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε ευθέως τη Χεζμπολάχ για κατάφωρη παραβίαση των συμφωνηθέντων. Σε μια δήλωση που σηματοδοτεί την περαιτέρω σκλήρυνση της ισραηλινής στάσης, ο κ. Νετανιάχου γνωστοποίησε πως έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας (IDF) να πλήξουν την οργάνωση «αλύπητα», ακυρώνοντας στην πράξη κάθε αίσθηση αποκλιμάκωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία, καθώς και η πρόσφατη παράτασή της, συνήφθησαν μεταξύ του Ισραήλ και της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί την επιχειρησιακή αυτονομία της και ισχυρά ερείσματα στη χώρα, είχε εκφράσει την αντίθεσή της στους όρους της συμφωνίας από την πρώτη στιγμή.

Δεχόμαστε επιθέσεις απαντά η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, αποδίδει τη συνέχιση των επιθέσεων στην επιμονή του Ισραήλ να καταπατά τους όρους της εκεχειρίας. Ανταποκριτές διεθνών μέσων ενημέρωσης και κάτοικοι του νότιου Λιβάνου αναφέρουν συνεχείς εκρήξεις, ενώ καταγράφεται μια εκτεταμένη επιχείρηση κατεδαφίσεων κατοικιών και υποδομών από τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας». Εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» —της προκεχωρημένης γραμμής άμυνας των Ισραηλινών εντός λιβανικού εδάφους— εφαρμόζεται μια εξαιρετικά αυστηρή στρατιωτική πολιτική, με αναφορές για πυρά κατά οποιασδήποτε κίνησης και συστηματική ισοπέδωση κτιρίων.