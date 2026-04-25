Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. Ενώ ο 20χρονος δράστης δηλώνει συντετριμμένος, τα ευρήματα της προανάκρισης και οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων σκιαγραφούν το προφίλ ενός ατόμου που έδρασε μεθοδικά και με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Κατά την απολογία του, ο 20χρονος εξέφρασε τη μεταμέλειά του προς την οικογένεια του θύματος, ισχυριζόμενος πως δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει θανατηφόρο τραυματισμό. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η συνειδητοποίηση της πράξης του τον οδήγησε σε νευρικό κλονισμό και απόπειρα αυτοχειρίας.

Ωστόσο, οι κινήσεις του μετά το έγκλημα φαίνεται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς περί σύγχυσης, καθώς ο δράστης μετέβη στην οικία του, άλλαξε ενδύματα, καθάρισε το φονικό όπλο και το απέκρυψε στην ταράτσα της πολυκατοικίας του, πριν αποχωρήσει για αναψυχή με την παρέα του στην παραλιακή ζώνη.

Μαρτυρίες-κλειδιά: Το «πάθος» για το μαχαίρι και η ψυχραιμία μετά το έγκλημα

Η πρώην σύντροφος του δράστη, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, έκανε λόγο για έναν εξαιρετικά χειριστικό και ζηλότυπο χαρακτήρα. Αποκάλυψε μάλιστα πως ο 20χρονος επιδείκνυε συχνά με υπερηφάνεια το συγκεκριμένο μαχαίρι —δώρο φιλικού του προσώπου— το οποίο προσομοίαζε με κρητικό εγχειρίδιο με λευκή λαβή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση 21χρονου φίλου του, ο οποίος ήταν παρών στη συμπλοκή. Περιέγραψε τη στιγμή που ο δράστης έπληξε το θύμα απευθείας στην καρδιά, καθώς και τη μετέπειτα προσπάθεια διαφυγής με μισθωμένο όχημα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των γυναικών που βρίσκονταν στην παρέα του μετά το περιστατικό, ο 20χρονος αρχικά προσποιήθηκε πως το ραντεβού με τον 27χρονο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Η φωτογραφία ντοκουμέντο

Σοκ προκαλεί η καταγγελία ότι ο δράστης, σε μια επίδειξη κυνισμού, φωτογράφισε με το κινητό του τηλέφωνο το μαχαίρι ενώ αυτό ήταν ακόμα καλυμμένο με το αίμα του θύματος, επιδεικνύοντας το υλικό στην παρέα του λίγο πριν τη σύλληψή του.

Στο δικαστικό μέτωπο, οι τρεις συλληφθέντες που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, με τη δίκη τους να προσδιορίζεται για την προσεχή Δευτέρα. Ο 20χρονος δράστης έλαβε προθεσμία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την επίσημη απολογία του την Τρίτη.