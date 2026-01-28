Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκφράζουν αυξανόμενες επιφυλάξεις για το κατά πόσο η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, προτίθεται να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη στρατηγική των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της επιρροής χωρών όπως το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία στη χώρα.

Αμφιβάλλουν αν η Ροντρίγκες είναι σύμφωνη με το «όραμα» των ΗΠΑ για την χώρα

Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις, παραμένει ασαφές αν η Ροντρίγκες θα προχωρήσει σε ρήξη με τους παραδοσιακούς διεθνείς συμμάχους της Βενεζουέλας, όπως επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ. Αν και η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει την απομάκρυνση διπλωματών και συμβούλων από τις τρεις αυτές χώρες, μέχρι στιγμής η νέα πρόεδρος δεν έχει ανακοινώσει δημόσια καμία σχετική απόφαση. Μάλιστα, στην τελετή ορκωμοσίας της παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Ιράν, της Κίνας και της Ρωσίας, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Οι αναλυτές της CIA σημειώνουν ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν η Ροντρίγκες συμμερίζεται πλήρως το «όραμα» της Ουάσινγκτον για το μέλλον της Βενεζουέλας. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Τζον Ράτκλιφ, επισκέφθηκε το Καράκας στις 15 Ιανουαρίου και είχε συνομιλίες με τη μεταβατική πρόεδρο, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν η συνάντηση αυτή επηρέασε την αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να περιορίσει την παρουσία και την επιρροή των γεωπολιτικών της αντιπάλων στο δυτικό ημισφαίριο, θεωρώντας τη Βενεζουέλα κομβική λόγω των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου. Μια ενδεχόμενη απομάκρυνση της χώρας από το Ιράν, την Κίνα και τη Ρωσία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή αμερικανικών επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. Αντίθετα, η αδυναμία της Ουάσινγκτον να επηρεάσει τις επιλογές της Ροντρίγκες ενδέχεται να υπονομεύσει τη στρατηγική της «καθοδήγησης από απόσταση» και να επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο πιο άμεσης εμπλοκής.

Ξαναβάζουν στο κάδρο τη Ματσάδο ως αντίπαλο δέος

Υπό αυτές τις συνθήκες, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στη μεταβατική πρόεδρο, ενώ παράλληλα εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια, μεταξύ των οποίων και η ενίσχυση του ρόλου της αντιπολίτευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιες εκθέσεις αναφέρονται και στη Μαρία Κορίνα Μάτσαδο, ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι, παρά τη δημοφιλία της, δεν διαθέτει ισχυρά ερείσματα στις ένοπλες δυνάμεις ή στον στρατηγικής σημασίας πετρελαϊκό τομέα, γεγονός που, κατά την εκτίμηση των αναλυτών, δυσχεραίνει την ικανότητά της να κυβερνήσει αποτελεσματικά.

Υποστηρικτές της Μάτσαδο και ανεξάρτητοι παρατηρητές επιμένουν ότι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 με μεγάλη διαφορά, αν και οι επίσημες αρχές ανακήρυξαν νικητή τον Μαδούρο. Παρά τις αντιφάσεις αυτές, η Μάτσαδο παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι θα ήθελε η Μάτσαδο να έχει ρόλο στην ηγεσία της Βενεζουέλας, χωρίς όμως να διευκρινίσει τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει αυτός ο ρόλος. Πρόσωπο με γνώση των επαφών της Ουάσινγκτον με τη Μάτσαδο ανέφερε ότι χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στον Λευκό Οίκο και θεωρείται «μακροπρόθεσμη επιλογή» για ηγετική θέση στη χώρα. Άλλη πηγή σημείωσε ότι, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, θα μπορούσε να της ανατεθεί συμβουλευτικός ρόλος, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.