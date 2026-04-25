Είναι η πιο σταθερή ομάδα της Ευρώπης και το απέδειξε και στα εγχώρια. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL και ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με νίκες σε όλα τα παιχνίδια.

Οι Πειραιώτες είδαν τον Τζόουνς να επιστρέφει και να είναι καλός, τον Φουρνιέ να ανεβάζει ταχύτηα, και πήραν μια πειστική νίκη λίγες μέρες πριν την έναρξη των playoffs της EuroLeague.

Από την άλλη, η Ενωση είχε καλά διαστήματα, καλό Μπάρτλεϊ, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το αποτέλεσμα και ολοκλήρωσε τέταρτη, πίσω από τους αιώνιους και τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε ελαφρώς καλύτερα και προηγήθηκε με πέντε, ενώ στα έξι περίπου λεπτά, ο Τζόουνς έκανε την επιστροφή του στα παρκέ. H περίοδος ολοκληρώθηκε στο 21-22.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ενέργεια και ρυθμό, με αποτέλεσμα να πάρει διψήφια διαφορά, την οποία όμως δεν κράτησε. Στο 40-46 έκλεισε το ημίχρονο, το οποίο ήταν… παραπάνω από διπλό, αφού ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να ξεκινήσουν όλα τα δεύτερα ημίχρονα μαζί.

Στο… δεύτερο παιχνίδι, η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα. Στα μισά της περιόδου, μάλιστα, ήρθε και η ισοφάριση, με τον Χαραλαμπόπουλο να είναι ο κορυφαίος. Στο 64-68 υπέρ των Πειραιωτών ολοκληρώθηκε η περίοδος.

Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ένα ακόμα επαρκές δεκάλεπτο για να κλείσει το πρωτάθλημα αήττητος. Και ανέβασε ρυθμό, στέλνοντας ξανά τη διαφορά στα διψήφια με μεγάλο σουτ του Φουρνιέ.

Η Ενωση δεν άφηνε το παιχνίδι και δεν άργησε να μειώσει στα μισά, με το σκορ στο 80-85. Η κλάση, όμως, δεν χάνεται, ακόμα κι αν ο Ολυμπιακός ήταν μισή ταχύτητα κάτω. Ενα μεγάλο σουτ του Πίτερς επανέφερε τη διαφορά και ο Σάκοτα κάελεσε τάιμ άουτ, το οποίο δεν έδωσε… τη λύση. Και τελικά 84-94!