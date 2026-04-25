Στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Άρη, στον οποίο αγωνίζεται ο αδερφός του Κώστας, με τον Πανιώνιο βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ του NBA πήγε στο Nick Galis Hall μαζί με τον αδερφό του Θανάση και γνώρισε την αποθέωση.

Μάλιστα, οι φίλοι του Άρη είχαν ετοιμάσει ένα αν μη τι άλλο ευρηματικό σύνθημα για εκείνον. «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το ΝΒΑ φτάνει, έλα εδώ καλό μου παλικάρι για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη» ανέφερε το σύνθημα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδειχνε να απολαμβάνει τις στιγμές.

Ο «Greek Freak» έδειξε έκατσε στα καθίσματα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Άρης συνδέονται με φιλία.

