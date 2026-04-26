Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία στα Νότια Προάστια, με δύο ανήλικους να προτάσσουν τα όπλα για να ληστέψουν περίπτερα και πρατήρια καυσίμων.

Στα βίντεο ντοκουμέντα που έχει εξασφαλίσει το ΒΗΜΑ, οι ανήλικοι δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά και γρήγορες κινήσεις, απειλούν με όπλο τους υπαλλήλους και αρπάζουν τις εισπράξεις από τις ταμειακές μηχανές.

Οι δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών κινούνταν με μηχανή, ο ένας πλησίαζε πεζός φορώντας full face και υπό την απειλή μαχαιριού ή όπλου άρπαζε τα χρήματα. Ο δεύτερος λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος» και στη συνέχεια εξαφανίζονταν με τη μηχανή.

Επεισοδιακή σύλληψη

Η δράση τους μπήκε στο μικροσκόπιο της αστυνομίας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στον Άγιο Δημήτριο, όπου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν και ακολούθησε καταδίωξη. Οι δύο ανήλικοι προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, πετώντας στην πορεία κράνη και εξοπλισμό για να μην αναγνωριστούν.

Η σύλληψη μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο ένας αντιστάθηκε σθεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο δεύτερος εντοπίστηκε κρυμμένος σε κοντινό σημείο και συνελήφθη. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μαχαίρια, ενώ η μηχανή που χρησιμοποιούσαν ήταν κλεμμένη από το Παλαιό Φάληρο.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι είχαν ήδη προλάβει να πραγματοποιήσουν 6 επιθέσεις σε διαφορετικές περιοχές των Νοτίων Προαστίων μέσα σε λίγες εβδομάδες. Πέρα από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.