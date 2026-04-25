Ο πρόσφατος σεισμός των 5,7 Ρίχτερ νότια της Κρήτης και οι διαρκείς συζητήσεις για την επικινδυνότητα του Κορινθιακού Κόλπου βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του σεισμολόγου και Προέδρου του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα.

Σεισμός στην Κρήτη: Γιατί αποφύγαμε τα χειρότερα

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, ο σεισμός που συγκλόνισε την περιοχή νότια της Κρήτης βρίσκεται πλέον σε τροχιά εκτόνωσης, με τους επιστήμονες να εκτιμούν πως επρόκειτο για το κύριο γεγονός. Η σωτήρια «λεπτομέρεια» που περιόρισε τις ζημιές ήταν δύο παραμέτρων:

Το θαλάσσιο επίκεντρο: Η ενέργεια εκτονώθηκε μακριά από τον οικιστικό ιστό.

Ο προσανατολισμός του ρήγματος: Η «φορά» του σεισμού έστειλε τα κύματα ενέργειας μακριά από τη στεριά.

Ο «γρίφος» του Κορινθιακού Κόλπου

Αναφορικά με τα σενάρια για έναν επικείμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εμφανίστηκε καθησυχαστικός αλλά και ρεαλιστής. Παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια από τις πιο ενεργές τεκτονικές δομές στον κόσμο, ωστόσο έβαλε «φρένο» στις ακριβείς προγνώσεις.

«Ο γεωλογικός χρόνος δεν είναι ο ανθρώπινος χρόνος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το χτύπημα του Αιγίου και των Αλκυονίδων

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, παρά το γεγονός ότι ο Κορινθιακός Κόλπος έχει δώσει στο παρελθόν ιστορικούς και καταστροφικούς σεισμούς, όπως αυτούς του Αιγίου και των Αλκυονίδων, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων δεν ακολουθεί απλοϊκούς κύκλους δεκαετιών που μπορεί να συλλάβει η ανθρώπινη εμπειρία.

Η μεγάλη πρόκληση έγκειται στο ότι ένα ισχυρό ρήγμα μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση «αναμονής» για εκατοντάδες χρόνια πριν ενεργοποιηθεί ξανά, γεγονός που καθιστά την επιστημονική παρακολούθηση μεν διαρκή, αλλά η πρόβλεψη της ακριβούς στιγμής ενός σεισμού παραμένει επιστημονικά αδύνατη.