Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία από τη δράση του 40χρονου δράστη και αυτόχειρα, λίγες μόλις ώρες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφει τις προσπάθειες του δράστη να συγκροτήσει ένα άλλοθι και να καλύψει τα ίχνη του.

Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταγράφει τον 40χρονο το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 08:00, να προσεγγίζει επιχείρηση εστίασης στην περιοχή. Σύμφωνα με τα πλάνα, ο δράστης πάρκαρε το όχημά του έξω από το κατάστημα και εισήλθε σε αυτό εμφανώς αναστατωμένος, παρουσιάζοντας μια ελαφρά χωλότητα κατά τη βάδιση.

Σκοπός της επίσκεψής του ήταν ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος διαθέτει γερανοφόρο όχημα. Ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε σε υπάλληλο ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του και χρειαζόταν βοήθεια για τη μεταφορά της, σε μια προφανή απόπειρα να δικαιολογήσει τυχόν τραύματα ή την αναστάτωσή του.

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας επιβεβαίωσε την επαφή, σημειώνοντας πως ο 40χρονος ήταν «πολύ ανήσυχος» και ισχυρίστηκε πως η μοτοσικλέτα του είχε πέσει σε δύσβατο σημείο. Παρά τις πιέσεις του δράστη, η μεταφορά δεν κατέστη δυνατή τη δεδομένη στιγμή.

Η έρευνα των Αρχών και οι μαρτυρίες

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τους αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζουν εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο δράστης μετά το έγκλημα, καθώς εμφανίζεται σε αρκετά σημεία να συνομιλεί στο κινητό του τηλέφωνο.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία συγγενικού προσώπου του θύματος, που ήρθε σε επικοινωνία με τον 40χρονο μία ημέρα μετά την εξαφάνιση της 43χρονης. Σύμφωνα με την ίδια, όταν τον ρώτησε απευθείας για την τύχη της γυναίκας, εκείνος εμφανίστηκε στιγμιαία διστακτικός, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση και διέκοψε απότομα την κλήση.

Η οικογένεια της άτυχης Ελευθερίας αναμένει τις τελικές απαντήσεις από την ανάλυση των στοιχείων, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν πλήρως το δρομολόγιο του δράστη από τη στιγμή της εκτέλεσης μέχρι την αυτοχειρία του.