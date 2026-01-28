Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σκοπεύει σήμερα Τετάρτη 28/1 να προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, εάν η μεταβατική ηγεσία της χώρας παρεκκλίνει από τις προσδοκίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να πει ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας (σε μέρος κειμένου το οποίο δημοσιοποιήθηκε εκ των προτέρων χθες) ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα και ότι οι μεταβατικοί ηγέτες της συνεργάζονται. Ωστόσο, σημειώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν αποκλείει τη χρήση πρόσθετης στρατιωτικής ισχύος, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά την επιχείρηση νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε βία για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη συνεργασία, εάν αποτύχουν άλλα μέσα», θα δηλώσει ο Ρούμπιο. «Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα αποδειχθεί αναγκαίο, αλλά δεν θα αποφύγουμε ποτέ το καθήκον μας απέναντι στον αμερικανικό λαό και την αποστολή μας σε αυτό το ημισφαίριο» αναφέρεται στο κείμενο σύμφωνα με το AP.

Όπως συχνά συμβαίνει, ο Ρούμπιο, πρώην γερουσιαστής από τη Φλόριντα, θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί ενώπιον πρώην συναδέλφων του στο Κογκρέσο μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης κινείται ασταθώς μεταξύ του Δυτικού Ημισφαιρίου, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ο Ρούμπιο ενδέχεται επίσης να κληθεί να κατευνάσει την ανησυχία που έχει εμφανιστεί πρόσφατα ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για κινήσεις όπως η απαίτηση του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Στην ακρόαση με επίκεντρο τη Βενεζουέλα, ο Ρούμπιο θα υπερασπιστεί τις αποφάσεις του Τραμπ να απομακρύνει τον Μαδούρο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ, να συνεχίσει θανατηφόρα στρατιωτικά πλήγματα σε πλοιάρια που θεωρούνται ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και να κατασχέσει δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας υπό κυρώσεις. Παράλληλα, θα απορρίψει εκ νέου τις κατηγορίες ότι ο Τραμπ παραβιάζει το Σύνταγμα με αυτές τις ενέργειες.

«Δεν υπάρχει πόλεμος κατά της Βενεζουέλας και δεν καταλάβαμε καμία χώρα. Δεν υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος. Πρόκειται για μια επιχείρηση υποστήριξης της επιβολής του νόμου» αναμένεται να δηλώσει.

Το Κογκρέσο δεν έχει περιορίσει τον Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν καταδικάσει τις κινήσεις του Τραμπ ως υπέρβαση των εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ οι περισσότεροι -αλλά όχι όλοι- Ρεπουμπλικανοί τις έχουν στηρίξει ως νόμιμη άσκηση της προεδρικής εξουσίας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε οριακά ψήφισμα βάσει του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών, το οποίο θα υποχρέωνε τον Τραμπ να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Βενεζουέλα. Όπως αναμένεται να υποστηρίξει ο Ρούμπιο, η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος της νοτιοαμερικανικής χώρας, παρά τη μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι το ψήφισμα ήταν αναγκαίο μετά την αμερικανική επιδρομή για τη σύλληψη του Μαδούρο και επειδή ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ελέγξει τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Οι αντιδράσεις έχουν αρχίσει και στα δικαστήρια, καθώς οι οικογένειες δύο πολιτών του Τρινιντάντ που σκοτώθηκαν σε πλήγμα πλοιαρίου από την κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσαν αυτό που θεωρείται η πρώτη αγωγή για άδικο θάνατο που σχετίζεται με την εκστρατεία αυτή. Τριάντα έξι πλήγματα σε πλοιάρια στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 126 θανάτους από τον Σεπτέμβριο.

Βήματα εξομάλυνσης με ταυτόχρονες προειδοποιήσεις

Οι ΗΠΑ κινούνται ταυτόχρονα σε δύο γραμμές απέναντι στη Βενεζουέλα: προχωρούν σε βήματα εξομάλυνσης των σχέσεων, όπως η προετοιμασία για επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας και η αναγνώριση ανθρωπιστικών κινήσεων, ενώ παράλληλα διατηρούν σκληρές προειδοποιήσεις και πιέσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει συνεργασία με τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι πρέπει να συμμορφωθεί με αμερικανικές απαιτήσεις που αφορούν τον ενεργειακό τομέα και την πολιτική της χώρας. Μέχρι στιγμής, η Ροντρίγκες φαίνεται να ανταποκρίνεται, απελευθερώνοντας πολιτικούς κρατούμενους και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν την αντιπολίτευση και να διατηρούν πίεση στο καθεστώς.