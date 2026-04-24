Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι θεσμός και πρέπει να τυγχάνει σεβασμού, υπογράμμισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώντας στο πλαίσιο του ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στον δημοσιογράφο Γιάννη Αγουρίδη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει καλά τη δουλειά της

Διευκρινίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε οποιοδήποτε σχόλιο για τα τεκταινόμενα γύρω από «το υπαρκτό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», καθώς «οι σχολιασμοί δεν βοηθούν αλλά οξύνουν τα πράγματα», τόνισε εμφατικά ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της και κατά κοινή ομολογία την κάνει καλά».

Την ίδια στιγμή εστίασε στο θέμα των Ελλήνων δικαστικών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ότι αφορά στην ανανέωση της θητείας τους. Αφού σημείωσε ότι έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με τη ανανέωση, το οποίο δεν έπρεπε να υπάρξει, τόνισε ότι σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας μας, που υπερέχει του ευρωπαϊκού δικαίου, και δη το άρθρο 90 παράγραφος 5, για τις υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών, συμπεριλαμβανομένης και της μετάθεσής τους ή απόσπασης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή της ανανέωσης θητείας τους, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

«Αυτό έστειλε τους εισαγγελείς εκεί. Αυτό μπορεί ή να παρατείνει τη θητεία τους ή να μην την παρατείνει. Τίθεται ένα ζήτημα όχι σε επίπεδο νομικό. Το νομικό ζήτημα είναι έτσι όπως σας το λέω. Αυτό θα αποφασίσει και αυτό το εξασφαλίζει η υπεροχή του ελληνικού Συντάγματος», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως κατά κοινή ομολογία έχουν κάνει εξαιρετικά τη δουλειά τους.

Να είμαστε προσεκτικοί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέχισε λέγοντας πως, αν και δεν είναι δεσμευτική η θετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει σοβαρά όλες τις παραμέτρους και στην περίπτωση που αποφασίσει να μην ανανεώσει τη θητεία τους «θα πρέπει κατά την εκτίμησή μου για λόγους δεοντολογίας και σεβασμού, όχι σε επίπεδο νομικό, σε επίπεδο αρχών του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε».

«Είναι τόσο απλό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως πως στην Ελλάδα πολλές φορές δυσκολεύουν τα πράγματα, ίσως γιατί εκτιμάται ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η πολιτική συγκυρία, η πολεμική που δημιουργείται.

«Αλλά εδώ μιλάμε για θεσμικά ζητήματα, μιλάμε για ευρωπαϊκούς θεσμούς και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί […] η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ευρωπαϊκός θεσμός, δεν είναι χθεσινός, είναι αυριανός και μεθαυριανός κι έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε», υπογράμμισε.

Όταν τελειώσει ο πόλεμος οι πληγές θα είναι βαθιές

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζει τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη, τονίζοντας ότι η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επανάληψη λαθών (όπως σε Λιβύη, Ιράκ, Συρία) που αφήνουν βαθιές πληγές και έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Τόνισε παράλληλα την αδυναμία της Ευρώπης να διαδραματίσει τον πλανητικό της ρόλο ως δύναμη ειρήνης και δημοκρατίας, καθώς δεν διαθέτει κοινή εξωτερική πολιτική και στρατό και καλώντας την να «σηκώσει το κεφάλι της» και να χτίσει βασικούς πυλώνες ασφάλειας.

«Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε ίσως με υπερβολική αισιοδοξία από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ. Βλέπουμε τώρα ότι ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται. Δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί. Δεν ξέρουμε με τι τίμημα θα τελειώσει […] Αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι το οποίο θα μας αφήσει πολλές πληγές. Και όταν τελειώσει ο πόλεμος, οι πληγές θα είναι βαθιές», υπογράμμισε.

Η Ευρώπη να διαδραματίσει το ρόλο που τής αναλογεί

Ο κ. Παυλόπουλος επισήμανε με αφορμή αυτή τη συγκυρία θα πρέπει «να χτίσει βασικούς πυλώνες κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που θα της επιτρέψουν να είναι στο μέλλον η πλανητική δύναμη, η οποία θα διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί κατά την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να γίνει και έπρεπε να γίνει χθες. Πρέπει να γίνει τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να καταλάβουν τις ευθύνες τους».

Στη συνέχεια, ο Προκόπης Παυλόπουλος σχολίασε τη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, τονίζοντας ότι η Ευρώπη ορθώς αντέδρασε στην εισβολή του Πούτιν, σημειώνοντας όμως ό,τι αφορά την Κύπρο, «ποτέ δεν είπε, το τονίζω για ευρωπαϊκό κράτος, έτσι, ποτέ δεν είπε ότι ό,τι κάνω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε κυρώσεις θα το κάνω και εναντίον της Τουρκίας».

«Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα μέσα του βέτο όποτε χρειαστεί για να αναγκαστεί η Ευρώπη να κάνει αυτό που κάνει για για την Ρωσία να το κάνει για την Τουρκία», είπε.

Η κριτική σε Ζελένσκι και Ράμα

Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τη στάση του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι αναφορικά με την τουρική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο,

Εξέφρασε την έντονη απογοήτευση για τη στάση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στην Κύπρο, ο οποίος αρνήθηκε να καταδικάσει την τουρκική εισβολή, λέγοντας ότι αυτή η στάση υπονομεύει τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στην ΕΕ.

«Δεν τόλμησε ο άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης και βρίσκεται στην Κύπρο επί προεδρίας κυπριακής, να πει μια λέξη. Αυτός ο άνθρωπος ζητάει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό σας είπα ότι ως Ελλάδα, ως Κύπρος πρέπει να υπερασπιστούμε και την δική μας τιμή, αλλά και την τιμή της Ευρώπης», είπε.

Και προσέθεσε: «Πρέπει να πει κανείς στον κύριο Ζελένσκι ότι “ξέρεις, η Ελλάδα και η Κύπρος, όταν έχεις αυτή τη συμπεριφορά, να ευλογείς για τα δικά σου συμφέροντα, όταν δεν είσαι καν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ευλογείς το έγκλημα της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο, από εκεί και πέρα η θέση σου στην Ευρώπη είναι τη λιγότερο προβληματική”».

Κριτική άσκησε και στην υποδοχή του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στην Ελλάδα, καταλογίζοντας αδράνεια στην ελληνική κυβέρνηση για την παραβίαση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και τις «αδιανόητες απαιτήσεις των Τσάμηδων», με τον ίδιο να σημειώνει ότι καθ’ ολη τη διάρκεια της θητείας του δεν δέχτηκε ποτέ στο Προεδρικό Μέγαρο ούτε τον Πρόεδρο ούτε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας: «Επί πέντε χρόνια δεν δέχτηκα κανέναν από αυτούς και είχα ζητήσει από τον τότε πρωθυπουργό να μην επισκεφθεί κανείς την Ελλάδα».