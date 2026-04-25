Σε αναβολή της προγραμματισμένης επίσκεψης των ειδικών απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Πακιστάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δηλώσεις του στο Fox News.

«Είπα στους δικούς μου πριν από λίγο, ενώ ετοιμάζονταν να φύγουν, “Όχι, δεν θα κάνετε 18ωρη πτήση για να πάτε εκεί. Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθίσετε να μιλάτε για το τίποτα”», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

BREAKING: President Trump tells FOX News’ @aishahhasnie that he has canceled Jared Kushner and Steve Witkoff’s planned trip to Pakistan for peace talks with Iran. President Trump telling FOX News exclusively, “We have all the cards. They can call us anytime they want.” pic.twitter.com/40b4x8Vms9 — Fox News (@FoxNews) April 25, 2026

Η ακύρωση της αμερικανικής αποστολής, η οποία είχε ως στόχο την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών με ιρανική αντιπροσωπεία, έπεται της κατηγορηματικής διάψευσης από την πλευρά της Τεχεράνης σχετικά με την πρόθεση πραγματοποίησης διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η στάση της Τεχεράνης

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε αποσαφηνίσει ότι η παρουσία της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν αποσκοπούσε αποκλειστικά στη διενέργεια διμερών επαφών με την πακιστανική κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγαΐ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ», τονίζοντας πως οι θέσεις της Τεχεράνης θα μεταφέρονταν αποκλειστικά στους Πακιστανούς αξιωματούχους.

Η ολοκλήρωση της ιρανικής επίσκεψης

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και η συνοδεύουσα αντιπροσωπεία αναχώρησαν από το Πακιστάν, όπως επιβεβαίωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Ισλαμαμπάντ, κατά τη διάρκεια των επαφών του, ο κ. Αραγτσί παρουσίασε το πλαίσιο των διαπραγματευτικών θέσεων της Τεχεράνης, καταθέτοντας παράλληλα τις έντονες επιφυλάξεις της χώρας του απέναντι στις αμερικανικές αξιώσεις. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διατύπωσε σαφή προειδοποίηση, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε ό,τι χαρακτήρισε ως «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.