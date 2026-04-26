Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ενώπιον των δημοσιογράφων λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, επιχειρώντας να δώσει τον τόνο της επόμενης ημέρας και να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αιφνίδια απομάκρυνσή του από την εκδήλωση, έκανε λόγο για μια βραδιά που επρόκειτο να συμβολίσει την ενότητα, ενώ παράλληλα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης και την άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας.

«Ο δράστης εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας φέροντας πολλά όπλα και εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας. Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε, αλλά σώθηκε γιατί το γιλέκο έκανε τη δουλειά του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, στον Λευκό Οίκο, περίπου δύο ώρες μετά την απομάκρυνσή του από την εκδήλωση.

«Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος»

«Ο άνδρας συνελήφθη. Πήγαν στο διαμέρισμά του», είπε ο Τραμπ. «Υποθέτω ότι ζει στην Καλιφόρνια και είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι «τον εξουδετέρωσαν μερικά πολύ γενναία μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας που έδρασαν πολύ γρήγορα».

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι μόλις δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο του υπόπτου, τον οποίο αποκάλεσε «κακό», τονίζοντας ότι «επιτέθηκε στο Σύνταγμα, στην ελευθεροτυπία, στους Ρεπουμπλικανούς, ίσως και σε εμένα προσωπικά».

Τραυματική η επίθεση για την Μελάνια

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «μάλλον τραυματική» για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκριση. «Μου έχει πει πολλές φορές “κάνεις μια επικίνδυνη δουλειά”, αλλά αυτό ισχύει και για την ίδια. Είναι επικίνδυνο και για εκείνη», είπε. Υπενθύμισε επίσης ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης παραβίασε το σημείο ελέγχου, αλλά και από τη σύλληψη που ακολούθησε.