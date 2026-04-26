Παρά τον πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές εντάσεις, η τουριστική ζήτηση παγκοσμίως παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του. Μικρή μείωση παρουσιάστηκε προς το τέλος του έτους, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 3% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 έναντι 4% στο τρίτο τρίμηνο, που αντιστοιχεί στη θερινή σεζόν του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Σύμφωνα με τα τουριστικά μεγέθη του 2025 που καταγράφει η ειδική απολογιστική έκθεση του στατιστικού δελτίου του ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), οι διεθνείς αφίξεις τουριστών το 2025 παγκοσμίως έφτασαν τα 1,52 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 4% ή σχεδόν 60 εκατομμύρια περισσότερους επισκέπτες σε σχέση με το 2024 και το 2019.

Η Ευρώπη κορυφαίος τουριστικός προορισμός

Μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός, παγκοσμίως, είναι η Ευρώπη, με 793 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες (αύξηση 4% σε σχέση με το 2024 και 6% έναντι του 2019 – περίοδο πριν την πανδημία).

Η Αμερική παρέμεινε το 2025 στα περσινά επίπεδα και παρουσίασε μείωση κατά 1% σε σχέση με το 2019. Η Αφρική κατέγραψε αύξηση 9% σε σχέση με το 2024 και 17% με το 2019, ενώ η Μέση Ανατολή αυξήθηκε κατά 4%, ξεπερνώντας τα προ πανδημίας επίπεδα κατά 39%. Η Ασία και ο Ειρηνικός σημείωσαν αύξηση 6%. Ωστόσο, οι αφίξεις παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 παρουσιάζοντας μείωση 9%.

Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών το 2025 κατανέμονται ανά παγκόσμια περιοχή με την Ευρώπη να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 52%, ακολουθούμενη από Ασία και Ειρηνικό με 22% και την Αμερική με 14%. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική συμπληρώνουν την εικόνα με 7% και 5% αντίστοιχα, αναδεικνύοντας την κυρίαρχη θέση της Ευρώπης ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.

Δυναμική η πορεία του ελληνικού τουρισμού

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ελληνικός τουρισμός είχε συγκριτικά μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία με τις διεθνείς αφίξεις τουριστών (εξαιρουμένων των επιβατών κρουαζιέρας) το 2025 να ανέρχονται σε 37,9 εκατ., αυξημένες κατά 5,6% σε σχέση με το 2024.

Ταυτόχρονα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (χωρίς κρουαζιέρα) αυξήθηκαν κατά 9,7% και ανήλθαν σε 22,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από κρουαζιέρα σημείωσαν αύξηση κατά 3,9% και ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ. Έτσι, τα έσοδα, συνυπολογιζόμενων και αυτών από την κρουαζιέρα, αυξήθηκαν κατά 9,4% και ανήλθαν σε 23,6 δισ. ευρώ.

Αύξηση των αεροπορικών αφίξεων

Το 2025 καταγράφηκαν 27,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 6,1% έναντι του 2024. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφονται όλο το χρόνο με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τέταρτο τρίμηνο (10,1%).

Τα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης ξεχώρισαν με αύξηση 10,1% και 10,4% αντίστοιχα, ενώ μειώσεις καταγράφηκαν στη Σαντορίνη (13,6%) και την Κάρπαθο (7,9%).

Η Αθήνα κατέχει το 31,6% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων, ακολουθούμενη από Ηράκλειο (14,7%) και Ρόδο (11,1%).

Ισχυρή χρονιά για την κρουαζιέρα – Μειώθηκαν οι αφίξεις σε Σαντορίνη και Μύκονο

Η επιβατική κίνηση από την Αδριατική μειώθηκε κατά 4,9% το 2025 (1,21 εκατ. επιβάτες).

Αντίθετα, η κρουαζιέρα είχε εξαιρετικά ισχυρή χρονιά με 8,4 εκατ. αφίξεις επιβατών (6%) και 6.129 αφίξεις πλοίων (12%).

Αξιοσημείωτες είναι οι αυξήσεις στα Χανιά (43% επιβάτες), Λαύριο (73%) και Κατάκολο (18%), ενώ μειώσεις καταγράφηκαν σε Σαντορίνη (11%) και Μύκονο (5%).

Σημαντική αύξηση αφίξεων στην Κρήτη

Οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού ανήλθαν σε 9,9 εκατ. (2,4%), με σημαντική άνοδο στην Κρήτη (9,8%), τα Ιόνια Νησιά (7,2%) και τα Δωδεκάνησα (5,8%), αλλά μείωση στις Κυκλάδες (12,8%), κυρίως λόγω Σαντορίνης (18,3%) και Μυκόνου (9,6%).

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανήλθε σε 37.981 ταξιδιώτες (χωρίς κρουαζιέρα), αυξημένη κατά 5,6% έναντι του 2024.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (με κρουαζιέρα) διαμορφώθηκαν στα 23.626 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,4%, με ισχυρή ενίσχυση από τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (14,7%) και από το Ηνωμένο Βασίλειο (18,5%).

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,8% και διαμορφώθηκε σε 595 ευρώ έναντι 573 ευρώ το 2024.

Αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Οι συνολικές αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 37,8 εκατ. (2,0%), με ημεδαπούς (2,1%) και αλλοδαπούς (1,9%).

Οι συνολικές διανυκτερεύσεις έφτασαν τα 156,2 εκατ. (2%). Ο Αύγουστος παρέμεινε ο μήνας αιχμής με 7,2 εκατ. αφίξεις και 33,9 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Ο αριθμός καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2025) παρουσίασε συνεχή άνοδο, φτάνοντας νέο ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο με 247.000 καταλύματα και 1,081 εκατ. κλίνες. Το όριο του 1 εκατ. κλινών διατηρήθηκε σταθερά από Απρίλιο έως Οκτώβριο.

Η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε έως 4,2 διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο. Η κυριαρχία αλλοδαπών ταξιδιωτών ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας το 94% τον Σεπτέμβριο — ιστορικό υψηλό της περιόδου 2019 – 2025.

Πολιτισμός, φαγητό, ποτό και θάλασσα

Ο Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων, που μετρά την συνολική ικανοποίηση των πελατών, διαμορφώθηκε σε 87,3% το 2025 έναντι 86,9% το 2024. Οι θετικές αναφορές (574.300/66%) υπερτερούν των αρνητικών (293.522/34%), με κυρίαρχες θετικές κατηγορίες το φαγητό, τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό, ενώ στις αρνητικές προεξάρχουν το δωμάτιο και ο θόρυβος. Το 77% των σχολίων προέρχεται από ζευγάρια (45%) και οικογένειες (32%).

Το Net Promoter Score ανήλθε σε 54 (+3 μονάδες έναντι 2024), με κορυφαίες επιδόσεις στις Κυκλάδες (71) και την Ήπειρο (70).

Ως προς την αξιολόγηση της εμπειρίας στον τομέα εστίασης, διασκέδασης και αξιοθέατων, οι επισκέπτες βαθμολόγησαν την Ελλάδα 9,1 στα 10 το 2025, αποτυπώνοντας την εξαιρετικά υψηλή ικανοποίηση τους καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ο πολιτισμός συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία (9,2), ακολουθούμενος από το φαγητό και το ποτό (9,1) και την εμπειρία στη θάλασσα (9).

Πολύ θετικά σχόλια στις γραπτές αξιολογήσεις στο Διαδίκτυο συγκέντρωσαν επίσης η φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό.