Ο σπουδαίος ΟΦΗ έμεινε πίσω στον σκορ στον τελικό, έκανε την ανατροπή, ισοφαρίστηκε, αλλά έβαλε το μοναδικό γκολ της παράτασης και κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο της Ιστορίας του. Το πρώτο μετά το 1987!

Οι Κρητικοί έκαναν μια απίστευτη εμφάνιση ως προς το πάθος, έδωσαν το… 100% και τίμησαν τον έναν αιώνα του Ομίλου, τρελαίνοντας για τα καλά όλη την Κρήτη.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δε μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και κινδυνεύει πολύ σοβαρά να μείνει άτιτλος στα δικά του 100 χρόνια.

Με χρυσά γράμματα έγραψαν τα ονόματά τους στην Ιστορία του ΟΦΗ οι σκόρερ, Φούντας, Νους και Ισέκα (με πέναλτι), ενώ για τον ΠΑΟΚ σκόραραν οι Μιχαηλίδης και Γερεμέγεφ.

Μια τεράστια επιτυχία και για τον Χρήστο Κόντη, που παρέλαβε μια προβληματική ομάδα και την έκανε δίκαια κυπελλούχο, ενώ την έστειλε και στην Ευρώπη!

Γρήγορο προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με φάση. Ο Ζίφκοβιτς εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και ο Κετζιόρα έκανε ωραία κεφαλιά χαμηλά, με τη μπάλα να περνάει… ξυστά από την εστία στο 4′. Ο Δικέφαλος πατούσε από νωρίς περιοχή και είχε ακόμα μια στιγμή με άστοχο σουτ του Κωνσταντέλια στο 7′. Ανάλογη ευκαιρία είχε τρία λεπτά αργότερα ο Ζίφκοβιτς.

Στο 15′, ο Ζίφκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Κετζιόρα πήρε φανταστική κεφαλιά προς τα πίσω από το πρώτο δοκάρι και ο Μιχαηλίδης έκανε το κατάλληλο άλμα στο δεύτερο για να διαμορφώσει το 1-0.





Απάντηση από τον Φούντα

Ο ΟΦΗ είχε ζωή. Στάθηκε στα πόδια του και ισοφάρισε. Ο Φούντας πάσαρε στον Σενγκέλια, εκείνος του την έδωσε πίσω και ο πρώην διεθνής εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο πάνω στα σώματα και σε δεύτερο χρόνο στα δίχτυα για το 1-1 στο 28′!





Οι Κρητικοί βρέθηκαν μια ανάσα από την ανατροπή. Ο Φούντας εκτέλεσε από ανάλογο σημείο με εκείνο που είχε σκοράρει, αλλά αυτή τη φορά βρήκε το κάθετο δοκάρι του Τσιφτσή! Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής διαγώνια, αλλά αστόχησε.

Ανατροπή με Νους

H ευκαιρία του ΟΦΗ ήταν εξίσου μεγάλη, αν όχι και μεγαλύτερη. Ο Σενγκέλια πάσαρε στον Φούντα, εκείνος γύρισε συρτά στον Νους, όμως ο Αργεντίνος δεν μπόρεσε να εκτελέσει με δύναμη και σπατάλησε την ευκαιρία.

Οι Κρητικοί είχαν μεγάλες ευκαιρίες για την ανατροπή, αλλά δεν πλήρωσαν την αστοχία τους. Ο Σενγκέλια έκανε τεράστια μπαλιά και ο Σαλσέδο πάσαρε στον Νους, που κέρδισε πρώτα τον Κετζιόρα και μετά τον Τσιφτσή.





O ΠΑΟΚ προσπάθησε να ανεβάσει ένταση και ταχύτητα με τις αλλαγές του. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο πρώτος βοηθός, Φωτόπουλος, υπέστη τραυματισμό και ακολούθησε μια διακοπή μεγαλύτερη των πέντε λεπτών, με τον Στεφάν Λανουά να κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Κρητικοί είχαν τρέξει πολύ και είχαν θέματα με κράμπες. Προσπαθούσαν, βέβαια, να ρίξουν και τον ρυθμό, αν και ήταν μάλλον καλύτεροι στο γήπεδο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας.

Ο Νους… ορκιζόταν στον Μπάμπα πως δεν έκανε καθυστέρηση και αποδείχθηκε πως έλεγε αλήθεια, καθώς λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε μαζί με τον επίσης κουρασμένο Σαλσίδο. Ο δεύτερος χρονικά σκόρερ του ΟΦΗ βγήκε με δάκρυα στα μάτια.

Ο Γερεμέγεφ το έστειλε στην παράταση

Στο 87ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε αδιανόητη ευκαιρία. Η μπάλα γύρισε στη μικρή περιοχή μετά από φάουλ, κόντραρε στα σώματα και κατέληξε προς την εστία, όμως ο Κωστούλας πρόλαβε να τη διώξει πριν περάσει ολόκληρη τη γραμμή, όπως επιβεβαίωσε και ο VAR.

Με τη συμπλήρωση των 90′, ο τέταρτος έδειξε 15′ λεπτά καθυστερήσεις, ενώ λίγο νωρίτερα ο Λίλο είχε αντικαταστήσει τον Χριστογεώργο.

Ο χρόνος για τον Δικέφαλο ήταν αρκετός και τελικά βρήκε το γκολ με ψυχραιμία. Ο Καμαρά έκανε σπουδαία ενέργεια μέσα στην περιοχή, γύρισε τη μπάλα στον Γερεμέγεφ και ο Σουηδός πλάσαρε προ κενής εστίας για το 2-2 στο 90’+8′.





Ακολούθησε ένταση, με τον ρέφερι να βγάζει κόκκινες κάρτες σε ανθρώπους των δύο πάγκων. Ο ΟΦΗ διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Ισέκα έδωσε τον τίτλο στον ΟΦΗ

Το παιχνίδι οδηγήθηκε τελικά στο έξτρα ημίωρο και ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος από κομπίνα σε στημένο. Ο Λίλο, όμως, επενέβη. Στο 105′, ο Χατσίδης βρήκε τη μπάλα ξεκάθαρα με το χέρι μέσα στην μεγάλη περιοχή μετά από προσπάθεια του Σενγκέλια να τον περάσει. Ο διαιτητής δεν σφύριξε και συμβουλεύτηκε τον Παπαπέτρου, που τον κάλεσε στο VAR. Απευθείας, βέβαια, κατάλαβε πως υπάρχει πέναλτι.

Ο Χρήστος Κόντης έστειλε αρχικά στην άσπρη βούλα τον Ανδρούτσο, όμως εντέλει πήρε τη μπάλα ο Ισέκα. Την έστησε, εκτέλεσε, έστειλε από την άλλη τον Τσιφτσή και έκανε το 2-3.

Ηταν η τελευταία επαφή του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μισό της παράτασης, ο Κόντης έβαλε τον Λαμπρόπουλο αντί του Σενγκέλια, θέλοντας και να κρατήσει το αποτέλεσμα. Σε ρόλο μπακ χαφ πήγε ο Καραχάλιος. Στο 108ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ πλησίασε την ισοφάριση ξανά με τον Γερεμέγεφ, αφού ο Ζαφείρης σέντραρε ψηλά και ο Σουηδός πήρε κεφαλιά που βγήκε άουτ. Ο ΟΦΗ τα έδινε όλα. Ο Ανδρούτσος έπεσε με θέμα στον προσαγωγό, αλλά αναγκάστηκε να συνεχίσει.

Με κράμπες έπαιζαν και παίκτες του ΠΑΟΚ, που προσπαθούσαν να βρουν την ισοφάριση κυρίως από στημένα Στο 119′, ο Ζαφείρης εκτέλεσε συρτά κόρνερ στρώνοντας στον εκτός περιοχής Πέλκα, που σούταρε ψηλά. Η αστοχία πανηγυρίστηκε σαν γκολ από το… μισό γήπεδο.