Σκηνές έντασης και πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, διακόπτοντας βίαια μια από τις πιο προβεβλημένες πολιτικο-δημοσιογραφικές εκδηλώσεις της Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον χώρο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ακολουθεί το λεπτό προς λεπτό της επίθεσης και των πρώτων εξελίξεων.

Ακολουθεί το χρονικό του περιστατικού και των άμεσων εξελίξεων:

Περίπου στις 8:35 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (00:35 GMT Κυριακής), οι καλεσμένοι στο δείπνο στο ξενοδοχείο Washington Hilton αναγκάστηκαν να καλυφθούν όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, όπως κατέγραψε βίντεο. Λίγο αργότερα, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν προς τον Τραμπ και τον συνόδευσαν εκτός της αίθουσας μαζί με μέλη της κυβέρνησής του.

Ένας και μόνο δράστης επιχείρησε να περάσει βίαια σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας στο λόμπι, ανέφεραν αργότερα στους δημοσιογράφους η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ και ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας Τζέφρι Κάρολ.

Ο ύποπτος όρμησε προς το σημείο ελέγχου στον χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια, σύμφωνα με τον Κάρολ. Καθώς περνούσε το σημείο, μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας τον ακινητοποίησαν.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, δήλωσε η δήμαρχος, προσθέτοντας ότι και ο ύποπτος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. «Γνωρίζουμε ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών με τον δράστη… Ωστόσο, ο ύποπτος δεν χτυπήθηκε από σφαίρες», δήλωσε ο Κάρολ. «Οι δυνάμεις ασφαλείας τον ακινητοποίησαν ρίχνοντάς τον στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες».

Περίπου στις 9:17 μ.μ. (01:17 GMT), ο Τραμπ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά τους πυροβολισμούς, λέγοντας ότι οι αρχές «έδρασαν γρήγορα και γενναία». Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι «ο δράστης έχει συλληφθεί» και αρχικά πρότεινε να συνεχιστεί η εκδήλωση.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε εκ νέου ότι οι αρχές ζήτησαν από τον ίδιο και τους υπόλοιπους να αποχωρήσουν από τον χώρο, αίτημα με το οποίο συμμορφώθηκε. Όπως είπε, η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί «εντός 30 ημερών».

Γύρω στις 10:30 μ.μ. (02:30 GMT), ο Τραμπ απευθύνθηκε στα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από τον διευθυντή του FBI και τον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται να έδρασε μόνος.

Περίπου στις 11:13 μ.μ. (03:13 GMT), η εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια Τζανίν Πίρο δήλωσε ότι στον ύποπτο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου με επικίνδυνο όπλο.