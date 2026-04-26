Συναγερμός σήμανε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το Σάββατο το βράδυ, μετά από πυροβολισμούς μέσα στο ξενοδοχείο Washington Hilton, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρυνθεί άμεσα από τον χώρο από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας, λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη του ομιλία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης άνοιξε πυρ και τραυμάτισε έναν άνδρα των δυνάμεων ασφαλείας, ο οποίος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και, όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

«Πολυάριθμα όπλα»

Λίγο πριν απ’ αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Μπροστά στο ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.

Ποιος είναι ο δράστης;

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από την Καλιφόρνια, συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και για επίθεση κατά ομοσπονδιακών αξιωματούχων με όπλο, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα. Υποβάλλεται σε ιατρική αξιολόγηση σε νοσοκομείο.



Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν η εκδήλωση και έφερε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μεμονωμένη ενέργεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί το κίνητρο ή ο πιθανός στόχος της επίθεσης.

Την ώρα των πυροβολισμών, ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν στη σκηνή της αίθουσας του ξενοδοχείου, μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βανς, τηνΜελάνια Τραμπ και μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Όπως δήλωσε, αρχικά επιθυμούσε να συνεχιστεί κανονικά η εκδήλωση, ωστόσο τελικά απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Η εκδήλωση αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον Τζέφρι Κάρολ ανέφερε ότι ο τραυματισμένος αστυνομικός «βρίσκεται σε καλή κατάσταση και διατηρεί καλή ψυχολογία», ενώ ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κάραν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος επικοινώνησε προσωπικά μαζί του.

Αναστάτωση επικράτησε και εντός της αίθουσας, καθώς πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν να απομακρύνουν τους παρευρισκόμενους. Η επικεφαλής του τμήματος πολιτικών δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Χαρμίτ Ντίλον, ανέφερε ότι τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης.

Το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί ετήσια εκδήλωση με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, κυβερνητικών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ψυχαγωγίας. Τα έσοδα της εκδήλωσης στηρίζουν υποτροφίες δημοσιογραφίας και δράσεις υπέρ της ελευθερίας του Τύπου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστα τα κίνητρα του δράστη.