Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι της Κρήτης, καθώς η έντονη σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται στην περιοχή της Σητείας. Νέα δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σχεδόν σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Σητείας. Το γεγονός ότι η δόνηση είχε ιδιαίτερα μικρό εστιακό βάθος, το οποίο υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, συνέβαλε στο να γίνει έντονα αισθητή σε πολλές περιοχές, παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη δόνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας του ισχυρού σεισμού των 5,7 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε στην ίδια περιοχή τα ξημερώματα της Παρασκευής. «Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν ακόμη μετασεισμό της κύριας δόνησης», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ειδικοί, εμφανιζόμενοι καθησυχαστικοί για την εξέλιξη της δραστηριότητας, η οποία χαρακτηρίζεται ως φυσιολογική μετά από ένα γεγονός τέτοιας έντασης.