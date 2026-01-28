Με το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, που έχει καταστεί πλέον ασφυκτικό, ασχολήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετείχε στο Μέγαρο Μαξίμου, σε κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα του Κηφισού.

Με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι είναι αποφασισμένη να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για πακέτο παρεμβάσεων, με στόχο την αποσυμφόρηση των δρόμων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, σήμερα τέθηκε επί τάπητος σειρά προτάσεων, με κάποιες να έχουν πιο άμεσο χαρακτήρα, ενώ άλλες κινούνται σε επίπεδο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο.

Μεταξύ άλλων:

Στις άμεσες προτάσεις, τέθηκαν μέτρα της μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.

Στις μεσοπρόθεσμες, υποβλήθηκαν ιδέες όπως τα έξυπνα φανάρια, για τα οποία εκτιμήθηκε πως έχουν αποδώσει στη Θεσσαλονίκη και θα εξεταστεί σα μέτρο και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής, πρόβλεψη που μένει να αποδειχθεί.

Στις μακροπρόθεσμες προτάσεις τέθηκε η δημιουργία νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων, η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και η δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μαξίμου, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα ολοκληρωμένες.