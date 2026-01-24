Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθούν προς το τέλος του μήνα – πιθανότατα στις 28 Ιανουαρίου – μέτρα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ζητήματος που ταλανίζει την Αττική.

Ανάμεσα στις προτάσεις που θα συζητηθούν στη διϋπουργική σύσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και άλλων φορέων, είναι η αλλαγή του παρωχημένου πλέον συστήματος κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος), η τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων και η διερεύνηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών στις ώρες αιχμής σε οδικούς άξονες που «κοκκινίζουν», όπως ο Κηφισός.

Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθεί η σύσταση κεντρικού συντονιστικού οργάνου για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αλλά και η δυνατότητα σε οδικούς άξονες, όπως η Λ. Κηφισού, να διαθέτουν λειτουργία και διαχείριση αντίστοιχη με αυτή της Αττικής Οδού, χωρίς όμως την επιβολή διοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση πρόκειται να ρίξει μεγάλο βάρος στο κυκλοφοριακό, καθώς είναι πια φανερό ότι η κατάσταση στο Λεκανοπέδιο έχει φθάσει στο μη περαιτέρω. Όλοι οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι τις περισσότερες ώρες του 24ώρου, και τείνουν να καταργηθούν στην πράξη οι «ώρες αιχμής». Το παράδειγμα της Αττικής Οδού – απ’ τους λίγους δρόμους που μπορεί να «μετρηθεί» – είναι ενδεικτικό: από το 2022 μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι η κίνηση έχει αυξηθεί κατά 20%. Οι ειδικοί επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα και τονίζουν ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αντέξει το οδικό δίκτυο την επόμενη πενταετία.

Το μέτρο «μονά – ζυγά» δεν λειτουργεί

Οι ειδικοί έχουν διαπιστώσει ότι ο δακτύλιος ως έχει με την εφαρμογή του μέτρου «μονά – ζυγά», δεν λειτουργεί πλέον.

Άλλωστε, και ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έχει δηλώσει ότι το παλαιό σύστημα θεωρείται πλέον παρωχημένο και αναποτελεσματικό για τον περιορισμό της κυκλοφορίας και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ότι εξετάζονται επιλογές για την αντικατάστασή του.

Πάνω από 600.000 ΙΧ περνούν καθημερινά τον δακτύλιο

Σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους, το νέο πλαίσιο κυκλοφορίας θα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των οχημάτων με κύριο στόχο την απομάκρυνση από το κέντρο των πιο παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων. Ωστόσο, ειδική μέριμνα αναμένεται να υπάρξει για τους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας ώστε να μην διαταραχθεί η καθημερινότητά τους.

«Περισσότερα από 600.000 οχήματα μπαίνουν καθημερινά στο δακτύλιο, είτε ως διερχόμενα είτε επειδή το κέντρο είναι ο προορισμός τους», δηλώνει στο ΒΗΜΑ ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος. Για την αλλαγή του δακτυλίου – αναφέρει – πρέπει να συνοπολογιστούν πολλοί παράγοντες, όπως το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων που κατοικούν στο κέντρο της Αθήνας, η τεχνολογία των οχημάτων και οι ρύποι που εκπέμπουν (πχ οχήματα με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, το οποίο μετά από κάποια χρόνια μπορεί να “πέσει” κι άλλο). «Με βάση αυτά πρέπει να φτιαχτεί ο δακτύλιος, ο οποίος είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο με τρία χρόνια, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Βέβαια, τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να λαμβάνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να γίνονται σταδιακά καθώς απαιτείται χρόνος προετοιμασίας των πολιτών», σημειώνει.

«Είχαμε προειδοποιήσει για το “μπαμ”»

Ο κ. Τσιάνος υπογραμμίζει παράλληλα ότι πρέπει να αναβαθμισθούν και να ενισχυθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι θα γίνει το “μπαμ”. Αν δεν ληφθούν μέτρα, η κατάσταση θα χειροτερεύει τα επόμενα χρόνια. Γίνονται ενέργειες για την αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αλλά πρέπει επίσης να αυξηθεί ο στόλος. Έχουμε φθάσει σε σημείο που τα λεωφορεία, οι συρμοί και οι οδηγοί δεν επαρκούν. Η Γραμμή 4 του Μετρό που θα δώσει ανάσα, θα αργήσει», αναφέρει, και προσθέτει: «Πρέπει να υπάρχει συνεχής πρόοδος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα περιφερειακά οδικά δίκτυα, τα μέσα διαχείρισης και λειτουργίας του υφιστάμενου οδικού δικτύου, για τον περιορισμό της χρήσης των οχημάτων ΙΧ».