Σχέδιο για τον περιορισμό της κυκλοφορίας φορτηγών και βαρέων οχημάτων στον Κηφισό και σε άλλους κομβικούς οδικούς άξονες της Αττικής επεξεργάζεται η κυβέρνηση, επιχειρώντας να δώσει άμεσες «ανάσες» στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας.

Το αρμόδιο υπουργείο εξετάζει την πιλοτική απαγόρευση κίνησης των φορτηγών από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί, σε πρώτη φάση για μία εβδομάδα, με στόχο τη μείωση της συμφόρησης κατά τις ώρες αιχμής.

«Είναι ένας σημαντικός παράγοντας αλλά όχι ο μοναδικός», λέει για τα φορτηγά ο δημοσιογράφος Κώστας Ντελέζος. «Δεν είναι απλή εξίσωση αυτή».

«Χωροχρονικό πρόβλημα»

Μιλώντας για το θέμα, ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, αναφέρει:

«Στο παρελθόν περισσότερο ασχοληθήκαμε με τα διαχειριστικά μέτρα του κυκλοφοριακού παρά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι σαν να ξεχάσαμε λίγο ότι το κυκλοφοριακό είναι χωροχρονικό πρόβλημα και άρα η διαχείριση, τα μέτρα διαχείρισης που αφορούν τον χρόνο, έχουν πολύ μεγάλη σημασία».

«Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πειραματική προσπάθεια που γίνεται και ταυτόχρονα, με αφορμή αυτήν την προσέγγιση, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιλυθεί το συνολικό πρόβλημα φορτοεκφορτώσεων σε όλη την Αθήνα», τονίζει.

«Θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα»

Στον αντίποδα, ο Παναγιώτης Τεγρέλλης, πρόεδρος του πανελλήνιου συνδικάτου χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, λέει:

«Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει».

«Έχουμε πρόταση, έχουμε ήδη καταθέσει, είναι σε διαβούλευση».