Σε φάση επανεξέτασης περνά το κυκλοφοριακό της Αττικής, καθώς η εικόνα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, και κυρίως στον Κηφισό, έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια αντοχής.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για ένα πακέτο παρεμβάσεων, με στόχο την αποσυμφόρηση των δρόμων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα συζητηθούν και θα ληφθούν μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου και στον Κηφισό. Όπως ανέφερε, θα ξεκινήσει μια οργανωμένη προσπάθεια διευκόλυνσης των μετακινήσεων, με περισσότερους αστυνομικούς της Τροχαίας να αναπτύσσονται στο οδικό δίκτυο με δίκυκλα, ώστε να παρεμβαίνουν ταχύτερα σε σημεία συμφόρησης.

Ερχονται 1000 νέες κάμερες

Στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, ο υπουργός επισήμανε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εγκατάσταση 300 καμερών της Περιφέρειας Αττικής σε επικίνδυνες διασταυρώσεις, όπου καταγράφεται συστηματική παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ παράλληλα προχωρά η διαδικασία για την τοποθέτηση ακόμη 1.000 καμερών της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως σημείωσε, το 2025 καταγράφηκαν 134 λιγότεροι νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα, στοιχείο που – όπως είπε – δείχνει ότι η ενίσχυση των ελέγχων αποδίδει.

Την ίδια ώρα, στο «τραπέζι» των συζητήσεων αναμένεται να τεθούν πιο δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, στο πλαίσιο διυπουργικής σύσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής, του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων.

Ερχεται νέος δακτύλιος;

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η αλλαγή του υφιστάμενου και, σύμφωνα με τους ειδικούς, παρωχημένου συστήματος κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος), η τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων, καθώς και η διερεύνηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών στις ώρες αιχμής σε οδικούς άξονες που «κοκκινίζουν», όπως ο Κηφισός.

Παράλληλα, συζητείται η σύσταση κεντρικού συντονιστικού οργάνου για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αλλά και η δυνατότητα οδικοί άξονες, όπως η λεωφόρος Κηφισού, να αποκτήσουν σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης αντίστοιχο με αυτό της Αττικής Οδού, χωρίς ωστόσο την επιβολή διοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυκλοφοριακό αναδεικνύεται σε βασική κυβερνητική προτεραιότητα, καθώς η συμφόρηση έχει πλέον γενικευτεί και οι παραδοσιακές «ώρες αιχμής» τείνουν να καταργηθούν στην πράξη. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Αττικής Οδού, όπου, από το 2022 έως σήμερα, η κίνηση εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά περίπου 20%. Ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, το οδικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου δύσκολα θα αντέξει την επόμενη πενταετία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ο δακτύλιος, με το μέτρο «μονά – ζυγά» να θεωρείται πλέον αναποτελεσματικό. Όπως έχει δηλώσει και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το παλαιό σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες περιορισμού της κυκλοφορίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις.

Σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους, το νέο πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των οχημάτων, με στόχο την απομάκρυνση από το κέντρο των παλαιών και πιο ρυπογόνων αυτοκινήτων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων.

Παράλληλα, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης στόλου και προσωπικού.