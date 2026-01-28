Την ανιούσα έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια οι τιμές σε ακίνητα και ενοίκια. Τα στοιχεία της Eurostat για τις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι το στεγαστικό αποτελεί πραγματικό πονοκέφαλο, και μάλιστα έχει πανευρωπαϊκή διάσταση.

Η έλλειψη νέων κατασκευών, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των τιμών πώλησης, έχει στρέψει μεγάλο μέρος του πληθυσμού προς την ενοικίαση κατοικιών.

Τα ακίνητα και τα ενοίκια

Αποκαλυπτική είναι η ανάρτηση που έκανε στο LinkedIn ο διευθυντής και πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Μητράκος, στην οποία συμπυκνώνει με αριθμούς μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα ενοίκια ενισχύθηκαν κατά 3,1%. Σε τριμηνιαία βάση, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν άνοδο 1,6% και τα ενοίκια 0,9%.

Πρόκειται για ρυθμούς που δείχνουν ότι η αγορά, όχι μόνο δεν ξεφουσκώνει, αλλά συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρά τις πιέσεις στα εισοδήματα και τα αυξημένα επιτόκια. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα της τελευταίας δεκαετίας.

Στην Ευρώπη

Από το 2015 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 63,6%, ενώ τα ενοίκια κατά 21,1%.

Σε ορισμένες χώρες, οι αριθμοί αγγίζουν τα όρια του σοκ. Στην Ουγγαρία, οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν (+275%), ενώ σε 11 χώρες έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί, με την Πορτογαλία (+169%), τη Λιθουανία (+162%) και τη Βουλγαρία (+156%) να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Μοναδική εξαίρεση η Φινλανδία, όπου καταγράφεται οριακή πτώση (-2%).

Τα ενοίκια, από την άλλη, αυξήθηκαν σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της ΕΕ. Και εδώ η Ουγγαρία προηγείται με άνοδο 107%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Πολωνία και την Ιρλανδία.

Η στεγαστική κρίση δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και όσο τα εισοδήματα δεν ακολουθούν, αλλά και η προσφορά ακινήτων δεν ευθυγραμμίζεται με τη ζήτηση, το πρόβλημα θα μεγαλώνει.

Πηγή: OT.gr