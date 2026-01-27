Αλήθεια, αν τα παλιά μας παιχνίδια μπορούσαν να μιλήσουν, τι θα μας έλεγαν; Για αρχή, σίγουρα σε κάποια από αυτά θα χρειάζονταν να τοποθετήσουμε μία μπαταρία στο εσωτερικό τους για να τους δώσει πάλι «ζωή»!

Τότε, ίσως να μας θύμιζαν εκείνα τα απογεύματα που ο χρόνος σταματούσε, τη στιγμή που καθόμασταν στο πάτωμα του παιδικού μας δωματίου. Θα μας αφηγούνταν με νοσταλγία όλες τις μικρές στιγμές που μοιραστήκαμε, θα μας μιλούσαν για την ανεκτίμητη, ατόφια χαρά που γεννιέται από τα πιο απλά πράγματα. Κάπως έτσι, με έναν μαγικό τρόπο που μόνο τα παλιά μας παιχνίδια μπορούν, θα μας υπενθύμιζαν κάτι απλό αλλά πολύ ουσιαστικό: Πως όταν δίνεις αξία σε κάτι μικρό, μπορείς να γεννήσεις την ελπίδα για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Και πράγματι, όσοι είχαμε τη χαρά να βρεθούμε στην πρεμιέρα του μικρού μήκους animation «Το Καλό Επιστρέφει», στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση μπαταριών της ΑΦΗΣ, το νιώσαμε αυτό από την πρώτη κιόλας στιγμή. Αλλά το νιώσαμε και στο τέλος, ακούγοντας τη μοναδική φωνή της Έλενας Παπαρίζου να τραγουδά «Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου ‘δωσες ζωή» σε στίχους Ελεάνας Βραχάλη και μουσική Mάριου Ψιμόπουλου.

Διότι, από την πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο, η συγκεκριμένη ταινία animation είναι αφιερωμένη στην αγάπη, τη φιλία και τη σημασία της κάθε καλής πράξης, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ευρηματικό και τρυφερό τρόπο πως το καλό βρίσκει τον τρόπο και τελικά, πάντα επιστρέφει!

«Ακόμα θυμάμαι τη μέρα που τη γνώρισα…»

Με αυτή τη φράση ξετυλίγει την αφήγηση η Λίλα Μπακλέση, η οποία δίνει φωνή στην μπαταρία της ιστορίας, ενώ μας συστήνει τη Ρίτα, σε φωνητική ερμηνεία της ταλαντούχας Κλεοπάτρας Σαλτογιάννη. Η Ρίτα είναι ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα, που λαμβάνει από τους γονείς της το δώρο που πάντα επιθυμούσε. Ανοίγοντας το πακέτο που βρίσκεται στο δωμάτιό της βλέπει το πολυπόθητο ρομπότ και δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της. Ωστόσο, η μικρή Ρίτα γρήγορα απογοητεύεται, αφού νομίζει πως το ρομπότ δεν λειτουργεί. Τότε, ο πατέρας της Ρίτας, που είναι πάντα στο πλευρό της, βρίσκει αμέσως την μπαταρία που χρειάζεται το παιχνίδι για να πάρει «ζωή». Και όντως, μόλις την εφαρμόζει, τα μάτια του ρομπότ ανάβουν, το παιδικό δωμάτιο «πλημμυρίζει» χαρά!

Κάπως έτσι ξεκινά μία δυνατή φιλία, με την 8χρονη Ρίτα και τη Ρόμπη, δηλαδή το ρομπότ, να γίνονται αχώριστες. Η Ρίτα παρέα με το νέο της παιχνίδι, ανακαλύπτει τον κόσμο, παίζει και μεγαλώνει. Ωστόσο, όπως συμβαίνει πάντα με τα αγαπημένα μας παιχνίδια, έπειτα από πολλές ώρες ασταμάτητου, ξέφρενου παιχνιδιού, η μπαταρία του ρομπότ εξαντλείται. Τότε, η οικογένεια αποφάσισε να τοποθετήσει την μπαταρία στον κάδο ανακύκλωσης ΑΦΗΣ. Αυτή η εμπειρία γίνεται αφορμή για να διδαχθεί η μικρή Ρίτα πόσο σημαντικό είναι να κάνει το σωστό για το περιβάλλον. Όχι μόνο επειδή πρέπει, αλλά διότι έτσι γινόμαστε μέτοχοι σε μία παγκόσμια «αγκαλιά» που προστατεύει και φροντίζει τον κόσμο γύρω της.

Χάρη στην κίνηση της Ρίτας και στη δύναμη της ανακύκλωσης, η μπαταρία τελικά δίνει ζωή σε πολλά ακόμη παιχνίδια, προσφέροντας στιγμές χαράς και συντροφιά σε πολλά παιδιά. Κανένα παιδί, όμως, δεν καταφέρνει να σβήσει την ανάμνηση της Ρίτας, που παραμένει ανεξίτηλη όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ώσπου μια μέρα, η μπαταρία «ξυπνάει» για ακόμη μία φορά στο εσωτερικό ενός παιχνιδιού που μοιάζει αρκετά γνώριμο. Για να μάθετε τη συνέχεια και πώς τελειώνει η ιστορία της Ρίτας, της Ρόμπη και της μπαταρίας, αρκεί να πατήσετε play στο βίντεο που ακολουθεί!

Αν υπάρχει κάτι που αξίζει να κρατήσουμε από το animation μικρού μήκους «Το καλό επιστρέφει», αυτό είναι πως η ανακύκλωση δεν είναι απλώς υποχρέωση, αλλά μία ωφέλιμη στάση ζωής. Και μία απλή πράξη, μία καθημερινή στιγμή όπως το να τοποθετήσουμε μία μπαταρία στον κάδο ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ, μπορεί να εμφυσήσει έμπνευση, να γίνει η αφορμή για ένα «ταξίδι» χαράς και παιχνιδιού που γεμίζει με ελπίδα τις καρδίες των ανθρώπων. Γιατί όταν κάνεις το καλό, πάντα επιστρέφει.