Η Εθνική ομάδα ανδρών στο πόλο κατάφερε να ανέβει στο βάθρο και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μάλιστα, η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία τους συνεχάρη για τη διάκρισή τους τόσο τους παίκτες, όσο και τον προπονητή τους.

Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη με δήλωσή του, τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ συνεχάρη την εθνική ομάδα του Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε!»

Νικήτας Κακλαμάνης

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!».

Νίκος Δένδιας

«Θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών για την κατάκτηση της 3ης θέσης και το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τη νίκη επί της Ιταλίας στο Βελιγράδι», αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Μία ακόμη μεγάλη διάκριση σε ένα άθλημα που έχει προσφέρει διαχρονικά πολλές επιτυχίες στην Ελλάδα» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών για την κατάκτηση της 3ης θέσης και το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τη νίκη επί της Ιταλίας στο Βελιγράδι. Μία ακόμη μεγάλη διάκριση σε ένα άθλημα που έχει προσφέρει διαχρονικά πολλές επιτυχίες στην 🇬🇷.… pic.twitter.com/B7vzcOsyTt — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 25, 2026

Βασίλης Κικίλιας

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους διεθνείς πολίστες και τον προπονητή τους, Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο στα παιδιά της εθνικής πόλο και τον προπονητή τους για τη νίκη τους και την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Μας κάνατε περήφανους». Σημειώνεται ότι ο Θ. Βλάχος είναι στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και φέρει τον βαθμό του πλωτάρχη.

Μπράβο στα παιδιά της εθνικής πόλο και τον προπονητή τους, Θοδωρή Βλάχο, για τη νίκη τους και την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα🥉

Μας κάνατε περήφανους!! 🇬🇷 pic.twitter.com/4PJZETeGfl — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) January 25, 2026

Σωκράτης Φάμελλος

«Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα» , αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σ.Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών.

«Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια στην κορυφή και αξίζει τη στήριξη από την Πολιτεία. Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

ΚΚΕ

«Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας πόλο ανδρών, που με μια συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει: «Αυτό το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της εθνικής ομάδας και έρχεται ως συνέχεια των διακρίσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».