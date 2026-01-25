Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της Εθνικής ομάδας πόλο απέναντι στην Ιταλία και από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου εμφανίστηκε ο Θοδωρής Βλάχος.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του μετά την ήττα από την Ουγγαρία και τη σημασία που έχει αυτό το μετάλλιο για την Εθνική.

«Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Επιτέλους. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο, για εμάς, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο.

Πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις. Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη.

Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ένοιαζε αν θα είναι με διαφορά ενός γκολ ή πέντε» τόνισε ο Θοδωρής Βλάχος.

Κάκαρης: «Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι»

Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο Κώστας Κάκαρης. Ο φουνταριστός της Εθνικής τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν ήταν αυτό που στοχεύσαμε όταν ήρθαμε, αλλά τουλάχιστον πήραμε το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ιστορία μας, και νομίζω πρέπει να είμαστε περήφανοι.

Νομίζω ότι επανήλθαμε στο πώς παίζαμε σε όλο το Ευρωπαϊκό . Σε ένα ματς δεν παίξαμε έτσι και το πληρώσαμε. Πρέπει να πάμε παρακάτω, κρατάμε αυτό το μετάλλιο και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Ελπίζω να γραφτεί καλύτερη ιστορία με άλλα γράμματα».