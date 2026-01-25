Η κατάρα έσπασε. Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να προσθέσει το μοναδικό που έλειπε από τη συλλογή της.

Μετά από δύο διαδοχικές πέμπτες θέσεις η γαλανόλευκη αυτή τη φορά μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων και μπορεί στον ημιτελικό να μην τα κατάφερε, δε συνέβη όμως το ίδιο και στον μικρό τελικό. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου επικράτησαν της Ιταλίας και φεύγουν από το Βελιγράδι με το χάλκινο.

Αυτό είναι το έκτο μετάλλιο για την Εθνική πόλο ανδρών σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία έξι χρόνια. Προηγήθηκαν το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα χάλκινα σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο Κύπελλο και World League.

Τα μετάλλια της Εθνικής πόλο ανδρών